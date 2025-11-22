Directo | Granada - Córdoba

Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
GRA
COR
José Ignacio Cejudo y Ángel Mengíbar
Granada
Sábado, 22 de noviembre 2025, 19:28
19:47
Llegan los nuestros a casa 💭🏠 pic.twitter.com/qipVwL2FXW— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) November 22, 2025
19:42
Esto es todo lo que debes saber antes de que comience este derbi entre el Granada y el Córdoba en Los Cármenes.
Enlace copiado
19:37
Los futbolistas del Granada acudieron a Los Cármenes desde sus propios hogares y en sus vehículos particulares, fiel Pacheta a su política de no concentrarles para los partidos a última hora, mientras que el autobús del Córdoba sí fue recibido por varias decenas de sus aficionados.
Enlace copiado
19:33
📍Los Cármenes 🏟️— Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) November 22, 2025
👋🏻 @GranadaCF#GranadaCórdobapic.twitter.com/8qho9h0gwU
19:33
⏳ 𝟯 𝗛𝗢𝗥𝗔𝗦 ⏳ pic.twitter.com/vblzRJGDHU— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) November 22, 2025
19:33
La temperatura sobre Los Cármenes no estará finalmente tan cerca de los 0 grados como parecía días atrás, pero el frío de Sierra Nevada se hará notar igualmente. Las horas previas al derbi no han deparado demasiado jolgorio por el Zaidín, pero seguro que todo se calienta cuando eche a rodar el balón.
Enlace copiado
19:32
Jugamos en 𝐜𝐚𝐬𝐚, jugamos con la 𝐫𝐨𝐣𝐢𝐛𝐥𝐚𝐧𝐜𝐚 𝐡𝐨𝐫𝐢𝐳𝐨𝐧𝐭𝐚𝐥 ❤️🔥🏠 pic.twitter.com/05OLOq7CQ7— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) November 22, 2025
19:32
👌🏼Equipación 💚 lista en el vestuario #GranadaCórdobapic.twitter.com/wQncKSLRfU— Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) November 22, 2025
19:32
Sábados de 𝑓𝑢́𝑡𝑏𝑜𝑙 en Granada 🥶⚽️ pic.twitter.com/Zcj0YXt64I— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) November 22, 2025
19:31
¡Buenas tardes a todos!
Bienvenidos al seguimiento en directo de un nuevo partido del Granada, de vuelta a Los Cármenes, con derbi andaluz al recibir al Córdoba. Hace frío en el Zaidín pero los rojiblancos buscarán una segunda victoria consecutiva en casa que les saque de los puestos de descenso con un vecino enfrente en el que además juegan dos granadinos con pasado rojiblanco: Isma Ruiz y Dani Requena.
¡Comenzamos!
Enlace copiado
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
4-3-3
Ander Astralaga
portero
Oscar Naasei Oppong
defensa
Manu Lama
defensa
Loïc Williams
defensa
Baïla Diallo
defensa
Pedro Alemañ
centrocampista
Rubén Alcaraz
centrocampista
Sergio Ruiz
centrocampista
Álex Sola
delantero
Jorge Pascual
delantero
Souleymane Faye
delantero
4-3-3
Iker Álvarez
portero
Carlos Isaac Muñoz Obejero
defensa
José Alejandro Martín Valerón
defensa
Xavi Sintes
defensa
Marcelo Timorán
defensa
Dani Requena
centrocampista
Ismael Ruiz
centrocampista
Théo Zidane
centrocampista
Cristian Carracedo
delantero
Adrián Fuentes
delantero
Jacobo González
delantero
%
GRA
%
COR
|Goles
|Remates a puerta
|Remates fuera
|Remates al palo
|Asistencias
|Faltas cometidas
|
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia