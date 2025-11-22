Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

LaLiga Hypermotion Jornada 15 S22/11 ·

Escudo Granada Club de Fútbol

Granada

21:00h.

Córdoba

Escudo Córdoba FC
GRA

COR

Granada CF - Pepe Villoslada

Directo | Granada - Córdoba

Duelo de rivalidad regional en Los Cármenes con gran ambiente en las gradas

Minuto a minuto

José Ignacio Cejudo
Ángel Mengíbar

José Ignacio Cejudo y Ángel Mengíbar

Granada

Sábado, 22 de noviembre 2025, 19:28

Alineación y estadísticas

4-3-3

Alineación

Ander Astralaga

portero

Oscar Naasei Oppong

defensa

Manu Lama

defensa

Loïc Williams

defensa

Baïla Diallo

defensa

Pedro Alemañ

centrocampista

Rubén Alcaraz

centrocampista

Sergio Ruiz

centrocampista

Álex Sola

delantero

Jorge Pascual

delantero

Souleymane Faye

delantero

4-3-3

Alineación

Iker Álvarez

portero

Carlos Isaac Muñoz Obejero

defensa

José Alejandro Martín Valerón

defensa

Xavi Sintes

defensa

Marcelo Timorán

defensa

Dani Requena

centrocampista

Ismael Ruiz

centrocampista

Théo Zidane

centrocampista

Cristian Carracedo

delantero

Adrián Fuentes

delantero

Jacobo González

delantero

Estadísticas

%

COR

GRA

%

COR

COR

Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Faltas cometidas

