En directo | Granada - Al Ain
Sigue al minuto el Trofeo Ciudad de Granada desde Los Cármenes
Ángel Mengíbar y José Ignacio Cejudo
Granada
Sábado, 9 de agosto 2025, 18:48
19:31
Calientan los rojiblancos
¡Saltan a calentar los jugadores del Granada! La grada responde con aplausos, aunque de momento sin demasiada afluencia. El calor está apretando al sol. Suena la sintonía de El Equipo A. ¡Qué ganas de temporada!
Enlace copiado
19:17
Alineación del Al Ain
Por parte visitante, jugarán: Khaled; Erik, Kouadio, Marcel, Amadou; Adis, Karim, Matías, Kaku; Kodjo y Soufiane.
Enlace copiado
19:16
Sergio Ruiz se queda sin convocar
Sergio Ruiz se queda sin convocar finalmente para jugar contra el Al Ain. Tampoco entran en la lista ni el también lesionado Pau Casadesús ni Martin Hongla, Shon Weissman, Pablo Insua ni Sergio Rodelas además de los recreativistas Pere Haro, Anthony Obi y Samu Cortés, con la sorprendente novedad del mediocentro juvenil Mario Jiménez.
Enlace copiado
19:07
Alineación del Granada
Ya conocemos los once futbolistas elegidos como titulares por Pacheta. Los rojiblancos saldrán con Luca Zidane bajo palos; Oscar Naasei, Manu Lama, Loïc Williams y Baïla Diallo en defensa; Manu Trigueros y Dominique en la medular; Pablo Sáenz, Stoichkov y Souleymane Faye en la línea de mediapuntas; y Lucas Boyé como delantero centro.
Enlace copiado
18:58
El Al Ain empieza a calentar
Tres de los futbolistas del equipo invitado a este Trofeo Ciudad de Granada comienzan a ejercitarse sobre el césped de Los Cármenes, a la espera de más compañeros.
Enlace copiado
18:57
🏟️ ¡Llegan los nuestros a Los Cármenes! pic.twitter.com/iPV4DBhQRv— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) August 9, 2025
18:55
Pacheta, con la secretaría técnica
Ya a pie de césped en Los Cármenes, Pacheta conversa con los secretarios técnicos Javier Alonso y Miguel Melgar. Los tres atienden al teléfono móvil del último de ellos.
Enlace copiado
18:53
Del @FIFACWC a Los Cármenes 🌍🏆— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) August 9, 2025
👋🏼 Nos vemos estar tarde, @alainfcaepic.twitter.com/ai1t2jTq1L
18:53
Día del Trofeo Ciudad de Granada. Ya está @AngelMengibar por los aledaños de Los Cármenes. Algunos rojiblancos se refugian a la sombra de las taquillas para recoger de paso su abono o comprar entradas para el trofeo. pic.twitter.com/bm6FZpDwXa— Canal Rojiblanco (@Ideal_GranadaCF) August 9, 2025
18:53
4 ساعات على انطلاقة المباراة ⏳🟣 pic.twitter.com/NEM2EBte9f— نادي العين (@alainfcae) August 9, 2025
18:52
Volvemos a casa 76 días después 🏠✨ pic.twitter.com/ora3pLe4Rp— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) August 9, 2025
18:51
Sin recibimiento
A diferencia de lo que ocurre en Liga, los jugadores no han llegado al estadio concentrados en autobús, sino en sus vehículos particulares. Tampoco hubo llamamiento para el recibimiento entre la afición, difícil con estas temperaturas. Ya será diferente para la primera jornada ante el Deportivo.
Enlace copiado
18:44
Actividad en las taquillas
Hay actividad en las taquillas del estadio desde hace una hora, justo tras su apertura. Algunos hinchas acudieron a recoger su carné. Otros adquirieron entradas para la cita, como Jimmy. «Ha venido familia a verme desde Francia y los quiero invitar al partido. En total, cuatro adultos y tres niños. Es un poco caro, pero un día es un día», afirma ante IDEAL.
Enlace copiado
18:41
Calor
Agosto recibe a los granadinistas con todo su 'cariño'. 35 grados a menos de 20 minutos para las 19 horas, lo que provoca que no haya demasiados aficionados por los alrededores. Las vacaciones también dejarán asientos libres, algo habitual en cada trofeo. Con todo, la expectación por ver al equipo de Pacheta tras las vacaciones está ahí.
Enlace copiado
18:36
Saludos
¡Muy buenas tardes, granadinistas! Bienvenidos a un nuevo directo del Granada CF. Hoy, por el Trofeo Ciudad de Granada. Los rojiblancos de Pacheta se presentan ante su público contra el Al-Ain emiratí desde las 20 horas. ¡Vamos!
Enlace copiado
