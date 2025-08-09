Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los jugadores ya pisan el terreno de juego. J. M. Baldomero

En directo | Granada - Al Ain

Sigue al minuto el Trofeo Ciudad de Granada desde Los Cármenes

Ángel Mengíbar
José Ignacio Cejudo

Ángel Mengíbar y José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 9 de agosto 2025, 18:48

Este contenido es exclusivo para suscriptores
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal En directo | Granada - Al Ain

En directo | Granada - Al Ain