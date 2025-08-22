En directo | Eibar - Granada

Secciones
LaLiga Hypermotion Jornada 2 V22/08 · Árbitro: Carlos Muñiz Muñoz
Eibar
19:30h.
0
-
0
Granada
Min. 14
EIB
GRA
Tarjeta amarilla Min 10'
Oscar Naasei Oppong ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
José Ignacio Cejudo y Rafael Lamelas
Granada
Viernes, 22 de agosto 2025, 19:42
19:44
M. 13: Los rojiblancos gozan de su primera posesión larga, y Manu Trigueros buscó al espacio a Souleymane Faye sin éxito.
19:42
M. 10: Oscar queda amonestado por una dura entrada sobre Guruzeta.
19:41
La jugada del gol anulado al Eibar está siendo revisada en la sala VOR de Las Rozas, que finalmente valida la decisión de campo.
19:41
M. 9: Martón bate a Luca con una vaselina ante su salida tras ganar a Loïc Williams una carrera asistido por Magunazelaia pero el línea señala fuera de juego.
19:38
M. 7: Los armeros mantienen la iniciativa, con problemas del Granada para salir de su propio campo, pero los rojiblancos defienden con firmeza al menos por ahora.
19:35
M. 4: Los rojiblancos salen por primera vez de su campo gracias a un control con cambio de ritmo de José Arnaiz y Souleymane Faye fuerza el saque de esquina tras internarse en el área por banda izquierda.
19:32
M. 1: El Eibar presiona alto y juega directa para acosar a los rojiblancos, pero Martin Hongla y Loïc Williams repelen los primeros ataques.
19:31
Ya rueda el balón por Ipurua.
19:31
La vuelta de Sergio Ruiz a la alineación titular aclara que será el cántabro quien ejerza la primera capitanía esta temporada pese a lucir el brazalete Manu Trigueros en varios partidos del curso.
19:28
Los futbolistas titulares del Granada y del Eibar se saludan ya en Ipurua. Los rojiblancos visten como tales, con pantalón rojo.
19:27
Y estas fueron las del entrenador del Eibar .
19:26
Esta fue la comparecencia de prensa previa del entrenador del Granada .
19:18
¡Calientan los nuestros! ❤️🔥🏋🏻♂️ pic.twitter.com/9M796nkFBB— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) August 22, 2025
19:18
También jugó en Ipurua la temporada pasada Jorge Pascual, inscrito sobre la bocina. Así le describe su excompañero Chema Rodríguez.
19:13
Aquí os recordamos cómo les fue en Ipurua a dos de los titulares del Granada que fueron armeros en su día.
19:11
Aquí os dejamos todo lo que debes saber de lo deportivo antes del partido, más allá de la confirmación de las inscripciones pendientes.
18:56
El Granada nunca ha ganado en Ipurua. Tan solo ha logrado algunos empates, como el de la temporada pasada, con mucho mérito, pues jugaba con diez futbolistas por expulsión de Hongla. Anotó Insua, quien curiosamente ha abandonado la entidad hoy.
18:47
Luca Zidane, Stoichkov y Pascual regresan a Ipurua.
👀 Viejos conocidos por Ipurua, @SDEibarpic.twitter.com/8Wc9YaEjeR— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) August 22, 2025
18:42
A media mañana se confirmó la marcha de Lucas Boyé.
18:40
Diallo se cae de la convocatoria por lesión. Pasa a ser el único en la enfermería, en la que estaban Insua y Boyé, que ya no son futbolistas del Granada.
18:31
La jornada no ha tenido desperdicio para los dirigentes.
La venta de Boyé y la rescisión de Insua permiten inscribir a los cuatro fichajes
Con el traspaso del argentino el club incluye a Hormigo, Faye y Arnaiz, mientras que tras la baja del central da de alta a Pascual. Lo contamos tras el enlace .
18:26
Interesante movimiento de Pacheta, que retrasa a Hongla al puesto de central, en el que estuvo durante algunos minutos tras la expulsión de Lama con el Deportivo. Sergio Ruiz ocupa su plaza. Faye reemplaza a Rodelas, mientras que el ataque se lo reparten Arnaiz y Stoichkov. Se presupone que el segundo hará de 'falso nueve', un rol que, curiosamente, ya desempeñó en el Eibar.
18:23
La del Granada será la siguiente. Resalto con mayúsculas las novedades.
Luca Zidane; Oscar Naa sei, Martin Hongla, Loïc Williams, PERE HARO; SERGIO RUIZ, Manu Trigueros, Pablo Sáenz, SOULEYMANE FAYE; JOSE ARNAIZ; y Stoichkov.
18:17
Pues ya tenemos el once del Eibar .
El equipo armero jugará con Magunagoitia bajo palos; Cubero, Marco Moreno, Arbilla y Buta en defensa; Nolaskoain y Aleix Garrido como pivotes; Corpas en la derecha, Guruzeta en la izquierda, Magunazelaia como enganche y Martón arriba.
17:31
✅ Vestuario listo pic.twitter.com/hvYJjNNYHq— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) August 22, 2025
17:30
La convocatoria de Pacheta para Eibar presenta cuatro novedades, la de los cuatro fichajes pendientes de inscribir: Diego Hormigo, Souleymane Faye, José Arnaiz y Jorge Pascual. Los problemas físicos de Baïla Diallo apremiaron al alta del defensa sevillano con prioridad.
17:29
La rojiblanca horizontal ya luce por Ipurua ❤️✨ pic.twitter.com/e8L0wiMRxn— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) August 22, 2025
17:28
¡Buenas tardes a todos!
Bienvenidos al seguimiento en directo de un nuevo partido del Granada, esta vez con motivo de la segunda jornada del campeonato en Segunda división y primera salida a su campo maldito: Ipurua. Los rojiblancos visitan al Eibar con el alivio de haber inscrito al fin a sus cuatro fichajes pendientes -Diego Hormigo, Souleymane Faye, José Arnaiz y Jorge Pascual- tras la venta de Lucas Boyé por 5,8 millones de euros al Deportivo Alavés y la rescisión de Pablo Insua. La salida de este último precedió el alta con intriga de Pascual, con poco más de dos horas de margen sobre el comienzo del encuentro y tras desaparecer una validación provisional del portal de LaLiga.
Lo importante es que los cuatro podrán jugar, con todos ya en Ipurua.
¡Comenzamos!
Beñat San José
4-2-3-1
Jonmi Magunagoitia
portero
Sergio Cubero
defensa
Marco Moreno
defensa
Anaitz Arbilla
defensa
Leonardo Daniel Ulineia Buta
defensa
Peru Nolaskoain
centrocampista
Aleix Garrido
centrocampista
José Corpas
centrocampista
Jon Guruzeta
centrocampista
Jon Magunazelaia
centrocampista
Javi Martón
Delantero
José Rojo Martin
4-2-3-1
Luca Zidane
portero
Oscar Naasei Oppong
defensa
Martin Hongla
defensa
Loïc Williams
defensa
Pere Haro
defensa
Manu Trigueros
centrocampista
Sergio Ruiz
centrocampista
Pablo Sáenz
centrocampista
José Arnáiz
centrocampista
Souleymane Faye
centrocampista
Juan Diego Molina Martínez
Delantero
|
