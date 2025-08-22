En directo | Eibar - Granada

18:31

Un día ajetreado

La jornada no ha tenido desperdicio para los dirigentes.

La venta de Boyé y la rescisión de Insua permiten inscribir a los cuatro fichajes

Con el traspaso del argentino el club incluye a Hormigo, Faye y Arnaiz, mientras que tras la baja del central da de alta a Pascual. Lo contamos tras el enlace .