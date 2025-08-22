Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

LaLiga Hypermotion Jornada 2 V22/08 · Árbitro: Carlos Muñiz Muñoz

Escudo Sociedad Deportiva Eibar

Eibar

19:30h.

0

-

0

Granada

Escudo Granada Club de Fútbol

Min. 14

EIB

GRA

Tarjeta amarilla Min 10'

Oscar Naasei Oppong ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Directo

En directo | Eibar - Granada

Sigue al minuto el debut de los rojiblancos a domicilio

Minuto a minuto

José Ignacio Cejudo
Rafael Lamelas

José Ignacio Cejudo y Rafael Lamelas

Granada

Viernes, 22 de agosto 2025, 19:42

Alineación y estadísticas

Beñat San José

4-2-3-1

Alineación

Jonmi Magunagoitia

portero

Sergio Cubero

defensa

Marco Moreno

defensa

Anaitz Arbilla

defensa

Leonardo Daniel Ulineia Buta

defensa

Peru Nolaskoain

centrocampista

Aleix Garrido

centrocampista

José Corpas

centrocampista

Jon Guruzeta

centrocampista

Jon Magunazelaia

centrocampista

Javi Martón

Delantero

José Rojo Martin

4-2-3-1

Alineación

Luca Zidane

portero

Oscar Naasei Oppong

defensa

Martin Hongla

defensa

Loïc Williams

defensa

Pere Haro

defensa

Manu Trigueros

centrocampista

Sergio Ruiz

centrocampista

Pablo Sáenz

centrocampista

José Arnáiz

centrocampista

Souleymane Faye

centrocampista

Juan Diego Molina Martínez

Delantero

Estadísticas

52,8%

GRA

EIB

47,2%

GRA

GRA

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 3

En directo | Eibar - Granada