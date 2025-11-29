Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

LaLiga Hypermotion Jornada 16 S29/11 · Árbitro: Miguel González Díaz

Escudo Cultural y Deportiva Leonesa

Cultural

16:15h.

Granada

Escudo Granada Club de Fútbol
[ALTERNATIVE TEXT]

CUL

[ALTERNATIVE TEXT]

GRA

Cultural Leonesa

En directo | Cultura Leonesa - Granada CF

Los de Pacheta visitan León en un duelo clave por la permanencia

Minuto a minuto

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:03

Alineación y estadísticas

José Ángel Ziganda

4-4-2

Alineación

Edgar Badia

portero

Iván Calero

defensa

Rodri Suárez

defensa

Matia Barzic

defensa

Roger Hinojo

defensa

Lucas Ribeiro Costa

centrocampista

Yayo González

centrocampista

Selu Diallo

centrocampista

Jordi Mboula

centrocampista

Luis Rodríguez Chacón

Delantero

Manu Justo

Delantero

José Rojo Martin

4-3-3

Alineación

Ander Astralaga

portero

Oscar Naasei Oppong

defensa

Manu Lama

defensa

Loïc Williams

defensa

Baïla Diallo

defensa

José Arnáiz

centrocampista

Sergio Ruiz

centrocampista

Pedro Alemañ

centrocampista

Álex Sola

Delantero

Jorge Pascual

Delantero

Souleymane Faye

Delantero

Estadísticas

0%

GRA

CUL

0%

GRA

GRA

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

