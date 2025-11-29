En directo | Cultura Leonesa - Granada CF

Secciones
CUL
GRA
Granada
Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:03
15:46
El rival del Granada hoy tiene en el banquillo a Diego Collado y Paco Cortés, dos futbolistas procedentes de la provincia con reciente aterrizaje en el fútbol profesional. Aquí la reflexión al respecto de David Tenorio , ahora seleccionador nacional sub 18.
15:43
El Granada volvió a encadenar dos partidos consecutivos con goles en contra en esa faceta del juego.
15:41
¡Saltan los porteros! 🆙🧤⚽️#CulturalGranadapic.twitter.com/oa73BOBpYb— Cultural y Deportiva Leonesa (@CyDLeonesa) November 29, 2025
15:40
Antes de adentrarnos en el partido de hoy, recordamos cómo concluyó la resaca de la tarjeta roja rectificada al Córdoba en el derbi del pasado sábado.
15:34
Y este es el comentario de uno de los anteriores jefes de Deportes de IDEAL.
15:25
Aquí os dejamos el comentario del jefe de Deportes de IDEAL, Rafael Lamelas, acerca ya del mercado de invierno.
15:20
Esto es todo lo que tienes que saber antes de comience el partido.
15:17
¡Ya conocemos también los once titulares del 'Cuco' Ziganda!
El rival sale con Edgar Badia, Iván Calero, Rodri Suárez, Barzic, Hinojo, Yayo, Selu Diallo, Ribeiro, Luis Chacón, Mboula y Manu Justo.
15:15
Llegamos al Reino de León 🏟️📍 pic.twitter.com/Og2RFxHMSN— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) November 29, 2025
15:14
¡Bienvenidos al Reino, @GranadaCF! 🙋🏻♂️#CulturalGranadapic.twitter.com/K7XtKLonj9— Cultural y Deportiva Leonesa (@CyDLeonesa) November 29, 2025
15:14
¡Ponemos rumbo al Reino de León con @Alsa_autobuses! 🚌❤️ pic.twitter.com/Ee8qAWZ6e2— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) November 29, 2025
15:14
José Arnaiz irrumpe definitivamente en la titularidad como mediapunta y sienta a Rubén Alcaraz de inicio. De esta forma, Pacheta altera el sistema 4-3-3 por el que venía apostando recientemente y da la oportunidad al veterano atacante que tan bien estaba funcionando como revulsivo. Por lo demás, Ander Astralaga y Oscar Naasei continúan en la portería y en el lateral derecho, respectivamente, en detrimento de Luca Zidane y Pau Casadesús.
15:11
Día de vestir la 💙🤍 pic.twitter.com/SRQwPGdjDS— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) November 29, 2025
15:10
¡El equipo está en casa! 👋🏽🏟️#CulturalGranadapic.twitter.com/DuDZnFHj2Y— Cultural y Deportiva Leonesa (@CyDLeonesa) November 29, 2025
15:10
𝑃𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎. 𝐹𝑢́𝑡𝑏𝑜𝑙. pic.twitter.com/aXvjY0DuEk— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) November 29, 2025
15:10
¡Vestuario preparado! 👕✔️#CulturalGranadapic.twitter.com/cAb4p930AZ— Cultural y Deportiva Leonesa (@CyDLeonesa) November 29, 2025
15:09
📍 Aquí jugamos hoy pic.twitter.com/WpuCaMQP4v— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) November 29, 2025
15:08
¡Ya tenemos los once futbolistas elegidos como titulares por Pacheta!
Los rojiblancos salen con Ander Astralaga bajo palos; Oscar Naasei, Manu Lama, Loïc Williams y Baïla Diallo en defensa; Sergio Ruiz y Pedro Alemañ en el centro del campo; Álex Sola, José Arnaiz y Souleymane Faye en la línea de mediapuntas; y Jorge Pascual como delantero centro.
15:06
¡Buenas tardes a todos!
Bienvenidos al seguimiento en directo de un nuevo partido del Granada, esta vez a domicilio, en casa de la Cultural Leonesa con motivo de la decimosexta jornada del campeonato en Segunda división. Los rojiblancos afrontan un duelo clave para salir de los puestos de descenso ya que el equipo que dirige Pacheta pretende que 'Cuco' Ziganda y los suyos no se alejen demasiado de la quema. Para ello, no obstante, deberán romper su racha de empates.
¡Comenzamos!
José Ángel Ziganda
4-4-2
Edgar Badia
portero
Iván Calero
defensa
Rodri Suárez
defensa
Matia Barzic
defensa
Roger Hinojo
defensa
Lucas Ribeiro Costa
centrocampista
Yayo González
centrocampista
Selu Diallo
centrocampista
Jordi Mboula
centrocampista
Luis Rodríguez Chacón
Delantero
Manu Justo
Delantero
José Rojo Martin
4-3-3
Ander Astralaga
portero
Oscar Naasei Oppong
defensa
Manu Lama
defensa
Loïc Williams
defensa
Baïla Diallo
defensa
José Arnáiz
centrocampista
Sergio Ruiz
centrocampista
Pedro Alemañ
centrocampista
Álex Sola
Delantero
Jorge Pascual
Delantero
Souleymane Faye
Delantero
