La Diputación presenta este jueves su subvención al Ayuntamiento para Los Cármenes
El acto tendrá lugar desde las 10.00 horas en el mismo recinto deportivo
Granada
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:52
La Diputación de Granada presentará este jueves su subvención al Ayuntamiento de la capital para acometer la reforma de Los Cármenes; y como parte de ... esta, y además de la reparación de los daños estructurales, el cierre de las cuatro esquinas del estadio. El Granada convocó a los medios de comunicación para un acto a partir de las 10.00 horas en el propio recinto deportivo al que acudirán la alcaldesa Marifrán Carazo; el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez; el director general del Granada, Alfredo García Amado; el concejal de Deportes del Ayuntamiento, Jorge Iglesias; y el diputado de Deportes, Eric Escobedo.
La previsión es que estos trabajos comiencen el verano que viene y ya de cara a la temporada siguiente con una inversión de 2,7 millones de euros. A continuación se acometerá la ampliación del aforo que el Granada pretende en caso de obtener la concesión de uso para cuatro años tras presentarse en plazo esta vez a un nuevo concurso cuyo plazo expira el 20 de noviembre. La idea pasa por bajar la cota del césped 1,8 metros también el próximo verano y con un plazo de ejecución de quince meses al objeto de iniciar la ampliación del graderío del nivel bajo. El incremento estimado es de 1.694 localidades, que podrían llegar a 2.016 si no se ejecutan nuevos palcos VIP.
