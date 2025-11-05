Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Panorámica de Los Cármenes este pasado verano. Pepe Marín
Reforma del estadio

La Diputación presenta este jueves su subvención al Ayuntamiento para Los Cármenes

El acto tendrá lugar desde las 10.00 horas en el mismo recinto deportivo

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:52

Comenta

La Diputación de Granada presentará este jueves su subvención al Ayuntamiento de la capital para acometer la reforma de Los Cármenes; y como parte de ... esta, y además de la reparación de los daños estructurales, el cierre de las cuatro esquinas del estadio. El Granada convocó a los medios de comunicación para un acto a partir de las 10.00 horas en el propio recinto deportivo al que acudirán la alcaldesa Marifrán Carazo; el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez; el director general del Granada, Alfredo García Amado; el concejal de Deportes del Ayuntamiento, Jorge Iglesias; y el diputado de Deportes, Eric Escobedo.

