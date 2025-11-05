La Diputación presenta este jueves su subvención al Ayuntamiento para Los Cármenes

José Ignacio Cejudo Granada Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:52 Comenta Compartir

La Diputación de Granada presentará este jueves su subvención al Ayuntamiento de la capital para acometer la reforma de Los Cármenes; y como parte de ... esta, y además de la reparación de los daños estructurales, el cierre de las cuatro esquinas del estadio. El Granada convocó a los medios de comunicación para un acto a partir de las 10.00 horas en el propio recinto deportivo al que acudirán la alcaldesa Marifrán Carazo; el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez; el director general del Granada, Alfredo García Amado; el concejal de Deportes del Ayuntamiento, Jorge Iglesias; y el diputado de Deportes, Eric Escobedo.

La previsión es que estos trabajos comiencen el verano que viene y ya de cara a la temporada siguiente con una inversión de 2,7 millones de euros. A continuación se acometerá la ampliación del aforo que el Granada pretende en caso de obtener la concesión de uso para cuatro años tras presentarse en plazo esta vez a un nuevo concurso cuyo plazo expira el 20 de noviembre. La idea pasa por bajar la cota del césped 1,8 metros también el próximo verano y con un plazo de ejecución de quince meses al objeto de iniciar la ampliación del graderío del nivel bajo. El incremento estimado es de 1.694 localidades, que podrían llegar a 2.016 si no se ejecutan nuevos palcos VIP.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión