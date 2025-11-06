La Diputación anuncia una aportación de 2'7 millones de euros para reformar el estadio del Granada

Se siguen dando pasos de cara a la renovación del estadio de Los Cármenes. La Diputación anunció una aportación de 2'7 millones de euros ... destinada a reformar el recinto bajo el acuerdo con el Granada y el Ayuntamiento de la capital, instituciones que no arrojaron más luz acerca de actuaciones, plazos o desglose de gasto más allá de confirmar su estrecha colaboración para llevar a cabo este proyecto que prosigue extendiéndose en el tiempo.

Pese al bombo y platillo de la comparecencia, que contó con la presencia de autoridades como la alcaldesa Marifrán Carazo, el presidente del ente provincial, Francisco Rodríguez, o el director general del club nazarí, Alfredo García Amado, no hubo grandes aclaraciones sobre el pretendido proceso de mejora del estadio. «Pretende paliar las deficiencias más estructurales para reforzar sus elementos esenciales», destacó Rodríguez para mencionar a posteriori ciertos trabajos como «la cubrición de vomitorios, mejorar la red de evacuación de agua, así como el hormigón para evitar fisuras...», aunque sin desgranar más detalles.

«No invertimos en propiedad privada, sino en el estadio de toda la provincia. Los Cármenes representa el orgullo y la pasión por el equipo de nuestra tierra, el lugar donde hemos vivido momentos históricos como aquel gol de Yacine Brahimi al Barcelona o el que anotó Cristiano Ronaldo en propia puerta para vencer al Real Madrid. Lo más importante era ponernos de acuerdo todos, algo que ha sido fácil gracias al entendimiento con el club y con Marifrán», añadió.

La primera edil de la capital corroboró esta disposición en base a las necesidades de la ciudadanía con el estadio rojiblanco. «Proponemos este primer paso, que era necesario y urgente. Toda la afición y la ciudad sabe del compromiso que expresé como alcaldesa y candidata para mejorar Los Cármenes. Por supuesto, haciéndolo con planificación y de la mano del club y de la Diputación», explicó Carazo. «Hicimos una evaluación del campo en la que detectamos urgencias para poner a punto una estructura antigua», rememoró sin incidir tampoco en los plazos de actuación.

«Seremos ágiles a la hora de informarlos. Lo esencial es que tenemos ya el proyecto, así como la financiación necesaria para ejecutarlo. Ha sido un trabajo que ha llevado dos años», apuntó. García Amado agradeció a ambos su compromiso con el Granada para «poder dotar a Los Cármenes de la estructura más digna posible teniendo en cuenta lo 'viejín' que está, como decimos en Asturias».

Bajada de cota

Sobre la pretendida bajada de cota del nivel del césped, el director general volvió a recordar sus dudas ante presuntos problemas de visibilidad en el graderío. «Lo estudiamos junto al Ayuntamiento y la Diputación para que la reforma sea solvente en el largo plazo. Si no se puede acometer, se invertirá en otra cosa. Queremos aumentar el aforo y lo importante es que el dinero ya está comprometido», concluyó.