El presidente de la Diputación, Francisco Rodríguez, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el director general del club, Alfredo García Amado, posan en Los Cármenes. Á. M.
Mejora de Los Cármenes

La Diputación anuncia una aportación de 2'7 millones de euros para reformar el estadio del Granada

El Ayuntamiento de la capital confirma la subvención y avanza algunas actuaciones en la estructura de Los Cármenes, pero sin mencionar plazos ni más detalles de interés

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:34

Comenta

Se siguen dando pasos de cara a la renovación del estadio de Los Cármenes. La Diputación anunció una aportación de 2'7 millones de euros ... destinada a reformar el recinto bajo el acuerdo con el Granada y el Ayuntamiento de la capital, instituciones que no arrojaron más luz acerca de actuaciones, plazos o desglose de gasto más allá de confirmar su estrecha colaboración para llevar a cabo este proyecto que prosigue extendiéndose en el tiempo.

