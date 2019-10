Sala de prensa Diego Martínez: «Es un partido que nos ayudará a crecer» El entrenador del Granada valoró así la derrota de su equipo (4-2) en el estadio Santiago Bernabéu RAFAEL LAMELAS MADRID. Enviado especial Sábado, 5 octubre 2019, 18:28

El entrenador del Granada, Diego Martínez, pasó por la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu para valorar la derrota de su equipo ante el Real Madrid (4-2). Estas fueron sus valoraciones.

OBJETIVO: «Enhorabuena al Real Madrid por su victoria. Nosotros intentamos que lo técnico y lo táctico tenga la misma importancia que lo mental. Somos un recién ascendido que quiere compartir cada partido, lo tenemos claro. No miramos más allá, ni antes ni después del Bernabéu».

DIFERENCIA ENTRE PARTES: «Primero, por mérito del Madrid, gran equipo, grandes jugadores. Peor no podemos empezar. Encajar en los primeros minutos, en este estadio, y la lesión de Montoro, fueron adversidades. Mérito del Madrid. El segundo gol llegó al final de la primera parte, nos sostuvo Rui Silva. Después estoy orgulloso. Ganamos más duelos, ajustamos mejor en cuestiones tácticas pero cometimos más errores de los habitual, y aquí se paga».

PELEAR POR EL PARTIDO: «Salimos disgustados porque no sacamos un buen resultado. Es cierto que es un partido que nos ayudará a crecer, especialmente en el aspecto anímico, cuando estábamos con un 3-0, en la lona. Nos levantamos con entusiasmo. Cometimos muchos errores».

OPORTUNIDAD DE PUNTUAR CON LOS GRANDES: «Con el anterior, el Barça, ganamos. No pensamos en esa perspectiva. Lo hemos dejado todo y nos tiene que servir para aprender».

SOLDADO-CASEMIRO, TRIFULCAS: «Estamos en el banquillo, son cosas que pasan en el campo, cada uno luchando por lo suyo».

PARADA EN ESA ACCIÓN: «Las situaciones se dan, me quedo con lo positivo. El gol del penalti viene por una presión alta. Nos quitamos esa pérdida de confianza por balones entregados. Conseguimos tras el gol de córner otra acción a balón parado. Me siento orgulloso. Hemos vuelto a mostrar los valores de este equipo. Eterna lucha. Este equipo tiene entusiasmo y pasión. Nos servirá para el futuro».

ORGULLO: «Orgulloso siempre, más allá del resultado. Con 3-0 lo fácil es dejarte ir. El equipo se ha levantado, se ha puesto en pie. Hemos ido a por el empate. Nos hemos precipitado también, situaciones que no manejamos bien, en la primera parte estuvimos mal. Empezar así es que te pongan las cosas muy cuesta arriba».

EL MADRID: «No tengo claro todavía lo de mi equipo, como para analizar en profundidad al rival. En la primera parte, muy superior al Granada. El 2-0 pudo llegar antes, pero resistimos, aguantamos y nos ajustamos. En la segunda, a nivel mental, dimos un paso adelante. Esa pizca de suerte para puntuar faltó también».

ACTIVO EN LA ZONA TÉCNICA: «Yo soy así. Somos un grupo que venimos de Segunda, de luchar mucho. Esto es un sueño. Es verdad que veía que nos precipitábamos, queríamos reconducir la situación. Esto no quita que no pueda pasar igual a otros equipos más poderosos, pero yo hablo del mío. No estábamos precisos. Buscamos reajustar. Lo logramos en la segunda parte».

GONALONS: «Él no sólo entró frío. Teníamos problemas colectivos, sin sincronizar la presión, precipitándonos en pérdidas. Ya tendremos momentos de profundizar. Vimos que hay ciertos jugadores que cogen ritmo y que todos, incluido yo, ganamos experiencia y lectura de situaciones que nos ayudarán en el futuro».

MADUREZ: «Veremos si es así. Como dije en mi presentación, más allá del resultado queremos que la afición, que estuvo extraordinaria, se sienta orgullosa de nosotros. En el momento más difícil nos hemos vuelto a levantar. Hay que valorarlo».

ARBITRAJE Y LOS PORTEROS: «Son dos excelentes porteros. Es necesario jugar con los pies. Si tienen una cualidad, es que juegan al fútbol y nos viene bien. Uno, Rui, tiene una carrera incipiente, y el otro consolidado. Tengo palabras positivas. Respecto al arbitraje, creo que han estado bien. Buenos profesionales».