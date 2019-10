Granada CF Diego Martínez: «Nos ha costado muchísimo llegar hasta aquí. Compitamos y no nos desviemos del camino» /RAMÓN L. PÉREZ El técnico sigue sin prestar atención a la clasificación y subraya que Soldado y Rui Silva «son duda» para el partido ante «uno de los mejores equipos de la historia» ANTONIO NAVARRO GRANADA Viernes, 4 octubre 2019, 14:19

-ESTADO FÍSICO DE SOLDADO Y QUÉ DEBE HACER EL GRANADA PARA CONSEGUIR UN BUEN RESULTADO: «Tenemos varias dudas. Esperamos que tanto Roberto como Rui Silva se recuperen. Viajaremos 19, con tres porteros, y mañana tomaremos la decisión. El resumen del partido ante el Real Madrid es muy claro: que nosotros estemos de matrícula de honor, que estemos acertados y ellos no».

-¿ESPERA DAR LA CAMPANADA COMO YA HICIERON EN EL PARTIDO ANTE EL FC BARCELONA?: «Nosotros no pensamos ni en lo que hicimos ni en lo que está por venir. Iremos a uno de los mejores estadios del mundo, ante uno de los mejores equipos de la historia con la ilusión de dar nuestra mejor versión para poder tener opciones y con esa ilusión vamos».

-EL MADRID NO ESTÁ EN SU MEJOR MOMENTO DE JUEGO, ¿PUEDE INFLUIR?: «El Real Madrid es líder, ganador de varias Champions en los últimos años, es un equipo top. Pertenecemos a universos tan distintos un equipo y otro que nosotros en 90 minutos intentaremos minimizar eso. Nosotros somos un buen equipo en ilusión, en motovación y en hacer un buen partido porque cuando vas al Bernabéu no hay momentos fáciles ni difíciles, siempre es extremadamente difícil. Cuando te enfrentas al Real Madrid nunca hay buenos ni malos momentos porque es uno de los mejores equipos de la historia. Vamos con ganas de ser competitivos, de mostrar lo mejor de nosotros mismos. Ese es el camino que vamos a seguir para intentar ganar en el Bernabéu».

-LIDERATO EN JUEGO: «No miramos la clasificación. Vamos a afrontar el partido como el del Valladolid, el del Celta o el del Barcelona. Vamos a competir, a mostrar nuestra identidad, a intentar plasmar nuestra personalidad y ese es nuestro enfoque. La clasificación no nos interesa en la jornada 8, pero veo al equipo mentalizado, sabiendo lo que quiere, con la ilusión y la humildad necesaria para afrontar este tipo de partidos. Veo al equipo madruro, sereno, competitivo, con ganas de hacer las cosas bien. Sabemos que lo que nos ha costado llegar hasta aquí, que venimos del barro y vamos a disfrutar».

-¿EL MADRID ES MÁS PELIGROSO MAÑANA POR SU NERVIOSISMO?: «Benzema, Bale, Modric, Kross, Sergio Ramos, Vinicius... ¿Seguimos? Me alegra que pongamos en valor lo que hace el Granada, pero hace cuatro semanas cuando perdimos ante el Sevilla parecía que no ibamos a ganar un partido. No seamos dramáticos ni tremendistas. En el club lo tenemos muy claro. Competir, trabajar y luchar porque enfrentarse al Real Madrid es un reto de gran exigencia a nivel mundial».

-MENSAJE A LA AFICIÓN QUE SE DESPLAZARÁ A MADRID: «Gracias por los momentos que nos han dado. Que disfruten, que piensen en los momentos en los que el equipo ha estado en Tercera y en Segunda B, y ahora toca disfrutar. Vamos a competir y a disfrutar por estar entre los mejores del mundo. Nuestros jugadores se van a dejar el alma, van a sentir un orgullo tremendo de vestir esta camiseta y van a dar lo mejor que tengan dentro para competir en el Bernabéu. Ilusión, motivación, lucha, trabajo...Es lo que nos ha traído hasta aquí. Sin importar el momento y sin importar el rival. En ilusión y motivación desde la jornada 1... vamos bien».

-PENSAMIENTOS TRAS VER EL PARTIDO DEL MADRID ANTE EL BRUJAS Y PROBLEMAS DEL REAL MADRID EN EL LATERAL IZQUIERDO: «En la primera plantilla tiene recursos e incluso en el Castilla tiene opciones. Si algún equipo de Primera tiene recursos (ante posibles bajas) ese equipo es el Madrid. Sobre el partido ante el Brujas, iban perdiendo por 0-2 y pensabas que iban a ganar el partido. Eso es porque en el Bernabéu los partidos se hacen muy largos. Si dura un poco más el Madrid habría dado la vuelta, en la primera parte hay momentos en los que el tanteo podría haber cambiado... Cuando lo analizo, ya no como entrenador sino como aficionado, ellos tienen peligro, buen juego aéreo, desborde...y parece que el reloj no va a llegar al noventa».

-MAÑANA CUMPLE 50 PARTIDOS COMO ENTRENADOR DEL GRANADA, ¿HA PENSADO EN LLEGAR AL 100?: «Primero a ver si llegamos a mañana y luego, también hay que decirlo, antes de firmar aquí amigos que no sabían mucho del fútbol me decían: '¿ahí te vas a meter? Si allí no aguanta nadie, te pueden echar rápido'. Cumplir 50 partidos es un tremendo orgullo, pero es que en el día a día me siento muy feliz por representar estos colores, por venir a la Ciudad Deportiva con los trabajadores del club.... Mari en la lavandería, Fernando, Paqui, todos te insuflan ánimos. Le doy mucho más valor porque ellos eran los primeros que creían en nosotros tras las derrotas y lo disfruto mucho por ellos».

-EQUIPO DEL GRANADA EN LA LIGA DE GENUINE Y PROBLEMAS DEL REAL MADRID CON COURTOUIS: «El Granada tiene ganas de crecer desde la ambición y también desde la humildad. Eso va más allá de que Diego Martínez sea el entrenador, o de quién sea el director general o el director deportivo... En cuanto a lo otro, vamos al campo del líder. No lo olvidemos».

-LA SITUACIÓN EN LA TABLA DICE QUE EL QUE GANE MAÑANA SE COLOCA LÍDER: «La situación real es que quedan 31 partidos. Un invierno largo y duro. El año pasado el Girona ganó en el Bernabéu y bajó a Segunda. A nosotros nos ha costado muchísimo llegar hasta aquí. Somos unos privilegiados. Compitamos y no nos desviemos de nuestro camino. A mis jugadores les encantará pisar mañana el Bernabéu, competir y hacer un gran partido. Ese sería nuestro sueño. Competir con los mejores, intentar ganar el partido... Eso es lo que nos ha traído hasta aquí».