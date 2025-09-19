Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Diallo y Gagnidze, en un entrenamiento anterior. Pepe Marín

Granada CF

Diallo llega justo a Burgos; pendiente de Bouldini, Sola y Gadnidze

Hasta el domingo no habrá minutos del entrenamiento abiertos a los medios de comunicación

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:45

Hasta este domingo, el Granada no abrirá su sesión de entrenamiento, en el día en el que también hablará Pacheta como previa al viaje a ... Burgos. Será entonces cuando se pueda comprobar en qué estado físico se encuentran los futbolistas tocados o en recuperación. El principal foco es Baïla Diallo, que no jugó este jueves debido a que el técnico no quiso arriesgar con su estado, señal de que quizás no esté para ser titular aún en Burgos.

