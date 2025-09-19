Diallo llega justo a Burgos; pendiente de Bouldini, Sola y Gadnidze

Granada CFDiallo llega justo a Burgos; pendiente de Bouldini, Sola y Gadnidze
Hasta el domingo no habrá minutos del entrenamiento abiertos a los medios de comunicación
Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:45
Hasta este domingo, el Granada no abrirá su sesión de entrenamiento, en el día en el que también hablará Pacheta como previa al viaje a ... Burgos. Será entonces cuando se pueda comprobar en qué estado físico se encuentran los futbolistas tocados o en recuperación. El principal foco es Baïla Diallo, que no jugó este jueves debido a que el técnico no quiso arriesgar con su estado, señal de que quizás no esté para ser titular aún en Burgos.
Queda por ver también cómo están otros diezmados como Bouldini, Sola o el propio Gagnidze, quien sufrió una lesión en el tobillo en Jaén.
