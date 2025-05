«Un día de sentir vergüenza por la imagen que dimos»

«Todos fuimos un desastre, la verdad, no se salva nadie», se resigna Lucas Boyé en su analisis

Lucas Boyé no puso excusa al partido del Granada en Málaga. «Insuficiencia de todo el equipo. En el descanso creíamos que podríamos reaccionar, pero fue una reacción muy tímida que ni siquiera fue lo suficiente para meter en apuros al Málaga. Creo que ellos estuvieron más cerca de meter el segundo que de hacer nosotros el primero incluso. En general, con sensaciones muy malas y, por suerte, estaremos cerca de los otros equipos», esperó. «Quedan cuatro partidos y todos tenemos que cambiar esto», agregó.

Sobre los motivos de lo ocurrido, el argentino no encontró explicación. «No lo sé, habrá tiempo para valorar, para hacer autocrítica. Fue un día de mucha bronca, de sentir vergüenza por la imagen que dimos, con la gente que nos vino a apoyar y la que lo hace al otro lado de la televisión. No estuvimos a la altura y hay una sensación de vergüenza. Creo que es hasta bueno porque nos duele y nos molesta. Esto nos lo quita ganar ante nuestra gente en la próxima jornada», deseó.

Sobre su propia actuación, se resignó: «Todos fuimos un desastre, la verdad. No se salva nadie. Iniciamos mal, no supimos reaccionar y tuve la esperanza de variar todo en el segundo tiempo, pero no se dio».

