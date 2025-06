El exjugador de Granada CF Miguel Ángel Brau ha querido despedirse del club rojiblanco tras fichar por el Coventry de la Championship hasta 2029. «Llegó ... un momento difícil para mi. Me despido de la que ha sido mi casa durante seis años», ha trasladado el lateral izquierdo en sus redes sociales.

«Me entristece no continuar, porque era mi prioridad, pero debido a circunstancias que no están bajo nuestro control y que hoy no procede explicar, tengo que marchar», ha subrayado.

Brau, de 23 años, es el primer fichaje del Coventry que dirige el exfutbolista Frank Lampard de cara a la próxima temporada tras quedarse en el 'play off' de ascenso a la Premier League el curso anterior. El lateral izquierdo murciano jugó 28 partidos como rojiblanco la campaña pasada, titular en 20 de ellos al aprovechar la lesión de Carlos Neva en septiembre, con dos goles incluso, tras ganarse un puesto durante la pretemporada como exrecreativista al dejar de ser sub-23.