Un derbi con encrucijada para Escribá

El duelo con la UD Almería del Granada, con todo el ambiente propio de un derbi andaluz a una hora benigna para el espectador, se ... presenta como una nueva encrucijada para Fran Escribá, como ya fue el del Real Oviedo, superado con nota. Los rojiblancos desperdician en sus salidas todo lo que amasan en Los Cármenes, cuya afición se instala en un conflicto emocional. El equipo despierta sentimientos encontrados, pero aún apura sus opciones de meterse entre los seis primeros clasificados, aunque sean cada vez más raquíticas. Todo lo que no sea el triunfo deparará un escenario conflictivo para el entrenador, sobre todo en caso de derrota.

El crédito del valenciano sigue tocado, aunque transmita que siente la confianza de la dirección. Son decisiones que no dependen de él. Lo que sí le atañe es que su conjunto afronte el partido bajo un contexto táctico favorable, seleccionando bien a sus tropas.

Escribá cuenta con dos bajas forzosas en su alineación con respecto al Heliodoro. Por sanción, quedan fuera Manu Lama y Sergio Ruiz. Volverá a la zaga Loïc Williams y quedará restablecido como eje Martin Hongla. Serán sus primeros minutos tras lo ocurrido en Cádiz y su arranque dentro del trivote que completan Gonzalo Villar y Manu Trigueros. No parece que Escribá vaya a tocar el sistema.

La única duda está en los flancos, porque Lucas Boyé volverá a ser la referencia. Con Tsitaishvili ya no existe el argumento del cansancio por viajar con Georgia, así que pelea en igualdad de condiciones con Stoichkov y Rebbach. Uno se caerá, tal vez el propio internacional de nuevo.

Si el Granada no gana, la situación será límite para Escribá. Los nazaríes no son los únicos bajo esta conjetura. También el Sporting de Gijón parece haber lanzado un ultimátum velado a Rubén Albés. En el 'banquillo' de los parados están insignes como Pacheta, Sergio González o Francisco, que se han quedado esperando algún cargo en Primera, aunque también hay un granadino como Fernando Estévez, que entre decisiones propias o ajenas no ha entrado en la rueda. Hay más preparadores a la espera, opciones variopintas a las que la dirección rojiblanca no querría acudir, lo que significaría que el Granada ha doblegado a la UD Almería y la candidatura a subir mejora un ápice.

En el rival, llega Luis Suárez como estilete, que seguramente no se cortará si tiene que celebrar algo. A Maximiano o Pozo les aguardará otro recibimiento probablemente, aunque lo fundamental esté en el ánimo a los actuales rojiblancos, que dirimen el ser o no ser.