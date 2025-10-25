Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José Arnaiz toca el balón sonriente, justo al lado del defensa Manu Lama. Ariel C. Rojas

Granada - Cádiz | La previa

Un derbi andaluz, dos políticas distintas

Granada y Cádiz siguen estrategias diferentes desde su descenso en cuanto a planificación, con los amarillos arriba pero en peor tendencia

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:19

Segundo derbi andaluz para el Granada tras el empate en Málaga, primero para los rojiblancos en Los Cármenes. Un partido con rivalidad regional y más ... que presumible buen ambiente en las gradas ante el Cádiz, cada club ejemplo de una política deportiva distinta desde su descenso a Segunda división. Los amarillos, sin emprender grandes inversiones la temporada pasada, sufrieron mucho hasta la mitad de ese curso, lo que se llevó por delante al técnico Paco López, exnazarí. Se resignaron ante los inconvenientes a un ejercicio de transición, pero le dieron los bártulos a quien sería su entrenador para la actual campaña, Gaizka Garitano. En el reciente verano, emprendieron una intensa reestructuración, con los antes sevillistas Suso y García Pascual como buques insignia y con bajas de futbolistas que consideraban que habían terminado su ciclo. Entre ellos, Rubén Alcaraz, hoy uno de los líderes del Granada

