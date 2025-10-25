Un derbi andaluz, dos políticas distintas

Segundo derbi andaluz para el Granada tras el empate en Málaga, primero para los rojiblancos en Los Cármenes. Un partido con rivalidad regional y más ... que presumible buen ambiente en las gradas ante el Cádiz, cada club ejemplo de una política deportiva distinta desde su descenso a Segunda división. Los amarillos, sin emprender grandes inversiones la temporada pasada, sufrieron mucho hasta la mitad de ese curso, lo que se llevó por delante al técnico Paco López, exnazarí. Se resignaron ante los inconvenientes a un ejercicio de transición, pero le dieron los bártulos a quien sería su entrenador para la actual campaña, Gaizka Garitano. En el reciente verano, emprendieron una intensa reestructuración, con los antes sevillistas Suso y García Pascual como buques insignia y con bajas de futbolistas que consideraban que habían terminado su ciclo. Entre ellos, Rubén Alcaraz, hoy uno de los líderes del Granada

Los rojiblancos sí pelearon entonces por el 'play off' de ascenso a pesar de sus altibajos, pero se quedaron a las puertas y su dirección tuvo que revolucionar el vestuario con muchos problemas económicos enquistados. Los mandos sufrieron dificultades de inscripción y observaron un arranque horrendo de campeonato por parte de un equipo demasiado bisoño. El Cádiz, sin embargo, con notable solidez atrás y resolución arriba, ha navegado por la zona alta en este primer tercio de Liga.

Ahora, ambos se cruzan. Los de la Tacita de plata seguirían líderes en caso de haber ganado el pasado lunes al Burgos, pero fueron remontados, en su primera derrota en feudo propio de la temporada. El Granada empató en Andorra, pero ya son cinco las jornadas que lleva sin perder, con una dura aleación en defensa, pero una ausencia de gol acuciante, que nadie llega a resolver. La escuadra de Pacheta continúa en descenso, pero el burgalés mantiene la impresión de que es una situación coyuntural que deriva del inicio y que pronto los suyos escaparan de la quema.

Lo normal es que toque poco o nada su alineación. Prácticamente se calcan las últimas formaciones, sobre todo desde el retorno de Luca Zidane, que además brilló en el último partido. Atrás las cosas funciona, aunque no sería extraño que en alguna jornada metiera la cabeza Loïc Williams y esto desplazara a Oscar Naasei al lateral por Pau Casadesús. Lo normal es que de momento no sea así.

El trivote está más que consolidado y la cita asoma especial para uno de sus integrantes. Rubén Alcaraz ha sido santo y seña en el Cádiz de los últimos años, pero alguien le vio amortizado y le rescindieron el contrato a pocos días del cierre del mercado estival. Desde el paro, apareció en el radar rojiblanco cuando se cayó la operación de Álvaro Aguado –ahora procesado por una agresión sexual–. Desde que Alcaraz es titular, el Granada no sabe perder. Sus antiguos compañeros ponen a prueba la racha.

Arriba, hay dos flechas que personifican Sola y Faye. El ariete queda en manos de Jorge Pascual, si bien ya entrará en la convocatoria José Arnaiz, con experiencia de referencia durante su etapa en el Leganés. Pacheta volvió a elogiar al almeriense, convencido de que superará los dobles dígitos ante la diana.

En el Cádiz, su delantero García Pascual es duda, pero habrá que ver cuántos cambios está dispuesto a activar Garitano, pues no pareció conforme tras la derrota cercana.