Deportistas futboleros

Los clubes granadinos unen fuerzas con un objetivo común. Volver a ver al Granada en Primera división supondría una alegría para numerosos deportistas de la capital, que sienten pasión por el fútbol pese a practicar otras disciplinas como voleibol, balonmano, rugby, fútbol sala o tenis. El rojiblanco corre por sus venas.

Es el caso de Nacho Martín, pivote las tres últimas campañas del del Balonmano Ciudad de Granada. «Tengo 24 años y me hice socio hace diez años. Es casi media vida. He vivido una temporada dura con el equipo. Como el de fútbol el año pasado, descendimos de categoría. Peleamos hasta el final, pero no fue suficiente. Estoy seguro de que volveremos. El Granada siempre lo hace», asevera a IDEAL.

La Fuente de las Batallas espera a los capitanes nazaríes para volver a celebrar mientras acoge a otros deportistas, que lucen la bufanda rojiblanca con orgullo. Algunos como Lara Pérez, de la sección femenina de voleibol de la Universidad de Granada, ya saben lo que es ganar un 'play off'. «Lo he conseguido con las chicas este año. Subimos a la segunda categoría aplicando el plan de juego, confiando en cada compañera y sin reservarnos nada en la promoción. Le pido lo mismo al Granada. Así, lo conseguirá», explica.

La colocadora posa en Puerta Real con Elena Salinas –de la sección de balonmano–, Gonzalo Sanz –del equipo universitario de rugby–, el extenista Jesús Cañavate o tres futbolistas de la plantilla del Sima de fútbol sala. «El Granada siempre ha sido una inspiración para nosotros. Nacimos con él en casa, prácticamente. Su eterna lucha marca el camino de deportistas como nosotros, que competimos al máximo representando a nuestra ciudad», relata Marcos Olmo junto a sus compañeros Javi Pérez y Hugo Heredia. «Pacheta ha logrado reenganchar a toda la afición. Ojalá logre el ascenso. Alegra la ciudad», sentencian.

