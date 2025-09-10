Una defensa de cinco en la que Oscar crece y Loïc se estanca

Es probable que el Granada no toque su defensa de cinco en el partido contra el Leganés. Pese al terrorífico arranque en La Rosaleda, el ... equipo se repuso sin variar el sistema cuando todo se ajustó mejor. Bajo este dibujo, Oscar Naasei mejoró sus prestaciones en su posición natural, sin las exigencias como lateral derecho y con la capacidad de proyectarse como central sabiendo que Manu Lama cerraba. Quien sufrió más fue, por contra, Loïc Williams, flojo en la marca sobre Chupete y poco sincronizado con Álex Sola como carrilero izquierdo al principio.

Oscar se ha consolidado como el gran proyecto de futuro de la entidad, con solo 20 años. Ya dejó muestra de su potencial durante la pretemporada con Guille Abascal, pero la llegada de Fran Escribá no sirvió para que el valenciano le diera mucho protagonismo. Encima, se mantuvo en la dinámica del primer equipo, por lo que anduvo muchos meses sin competir con el filial, el Recreativo Granada, malo para su progresión. Bajó ya en el tramo final de curso.

Sin embargo, en el actual proyecto, Pacheta le ha tenido siempre como una alternativa prioritaria, bien como lateral en los encuentros en los que no dispuso de Pau Casadesús, bien como central, sobre todo mientras siga la zaga con tres especialistas en su demarcación .

Loïc es la otra cara de la moneda, aunque cabe recordar que tampoco empezó el campeonato anterior como titular, pues Abascal se decantó por Miguel Rubio e Insua. Fue después, paulatinamente, cuando se terminó de afianzar, sobre todo con Escribá.

Lesión

Su evolución se detuvo por una lesión ante el Castellón, jugando de lateral izquierdo, para luego retornar a las alineaciones, pero no tan vigoroso. La campaña se le fue haciendo más larga de la cuenta y el paso de los meses, tras algún problema físico, supuso que diera una versión peor de sí mismo, ya sin su exuberancia.

Este es el ejercicio de su confirmación, pero por ahora deja dudas. Tantas, que no es descabellado pensar en que el dúo Oscar - Lama se imponga si el Granada vuelve a zaga de cuatro. El domingo, Loïc apunta a jugar, pero si Pacheta opta a futuro por meter tres centrocampistas, puede haber algún sacrificio atrás.