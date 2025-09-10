Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lama estira a Loïc. J. M. B.

Granada CF

Una defensa de cinco en la que Oscar crece y Loïc se estanca

El ghanés mejora en su posición natural, pero el valenciano sigue todavía no ha recuperado el nivel que mostró en el pasado arranque liguero

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:10

Es probable que el Granada no toque su defensa de cinco en el partido contra el Leganés. Pese al terrorífico arranque en La Rosaleda, el ... equipo se repuso sin variar el sistema cuando todo se ajustó mejor. Bajo este dibujo, Oscar Naasei mejoró sus prestaciones en su posición natural, sin las exigencias como lateral derecho y con la capacidad de proyectarse como central sabiendo que Manu Lama cerraba. Quien sufrió más fue, por contra, Loïc Williams, flojo en la marca sobre Chupete y poco sincronizado con Álex Sola como carrilero izquierdo al principio.

