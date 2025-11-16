Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pedro Alemañ persigue a un futbolista del Racing. LaLiga

Protagonistas en el Racing - Granada CF

«Nos quedamos con la segunda parte; fue un punto muy valioso»

Declaraciones ·

«Fueron dos tiempos muy diferentes, pero nos rehicimos muy bien», comparten Pedro Alemañ y Manu Trigueros

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 16 de noviembre 2025, 11:50

Pedro Alemañ y Manu Trigueros calificaron como «muy valioso» el punto obtenido por el Granada en El Sardinero. «Fueron dos tiempos muy diferentes. Al equipo ... le costó cerrar los espacios al rival un poquito más en la primera parte y en la segunda pegamos un cambio tanto en agresividad como en estar más compactos y nos quedamos con esa buena segunda parte y con buenas sensaciones», expresó el primero. «El equipo se rehizo muy bien en el segundo tiempo al perder el miedo y acortar las líneas, y tuvimos ocasiones», sostuvo el segundo, ambos en declaraciones a los medios del club.

