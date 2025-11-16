«Nos quedamos con la segunda parte; fue un punto muy valioso»

Pedro Alemañ y Manu Trigueros calificaron como «muy valioso» el punto obtenido por el Granada en El Sardinero. «Fueron dos tiempos muy diferentes. Al equipo ... le costó cerrar los espacios al rival un poquito más en la primera parte y en la segunda pegamos un cambio tanto en agresividad como en estar más compactos y nos quedamos con esa buena segunda parte y con buenas sensaciones», expresó el primero. «El equipo se rehizo muy bien en el segundo tiempo al perder el miedo y acortar las líneas, y tuvimos ocasiones», sostuvo el segundo, ambos en declaraciones a los medios del club.

«Ahora afrontamos otro partido bonito con nuestra gente en casa y hay que sumar de tres, como en todos porque es nuestra mentalidad», compartió Alemañ ya sobre el derbi andaluz del próximo sábado con el Córdoba en Los Cármenes. «Tenemos que ganar para salir de ahí abajo de forma definitiva. Está todo muy apretado pero necesitamos los puntos para dar un zarpazo», respaldó Trigueros.

Tanto Alemañ como Trigueros agradecieron el apoyo de la afición desplazada hasta Santander. «Son tremendos. Están con nosotros siempre y lo valoramos mucho dentro; les animamos a seguir así», apuntó el más joven de los dos centrocampistas. «Es un orgullo que vengan tantos porque además notamos en el campo cómo gritan y nos dan su aliento. Se lo agradecemos mucho dentro del equipo y es digno de admirar», añadió el veterano.