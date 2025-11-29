Protagonista en el Granada CFLama: «Lucharemos todos los balones hasta el final»
Declaraciones ·«Teníamos ganas de sumar de tres y lo conseguimos en un campo muy complicado», celebra el central
Granada
Sábado, 29 de noviembre 2025, 22:24
Manu Lama se mostró «muy feliz» tras el triunfo del Granada en León. «Teníamos ganas de sumar de tres y lo conseguimos en un campo ... muy complicado; es nuestro objetivo de cada semana después de muchos empates», recalcó el central del Granada en declaraciones a los medios del club. Goleador contra el Córdoba tras un rechace a cabezazo de Jorge Pascual, esta vez fue él quien brindó al delantero su tanto: «Todo lo que sea sumar, bienvenido; intenté devolver el córner al barullo y dio la casualidad de que Jorge estaba ahí y nos ayudó con su gol».
«La afición se dio una paliza, porque son muchos kilómetros, y les damos las gracias», compartió Manu Lama. «Lucharemos todos los balones hasta el final; esa va a ser la dinámica de este equipo», prometió el central.
