Manu Lama se ve rebasado por Tresaco. LaLiga

Protagonista en el Granada CF

Lama: «Lucharemos todos los balones hasta el final»

Declaraciones ·

«Teníamos ganas de sumar de tres y lo conseguimos en un campo muy complicado», celebra el central

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 29 de noviembre 2025, 22:24

Comenta

Manu Lama se mostró «muy feliz» tras el triunfo del Granada en León. «Teníamos ganas de sumar de tres y lo conseguimos en un campo ... muy complicado; es nuestro objetivo de cada semana después de muchos empates», recalcó el central del Granada en declaraciones a los medios del club. Goleador contra el Córdoba tras un rechace a cabezazo de Jorge Pascual, esta vez fue él quien brindó al delantero su tanto: «Todo lo que sea sumar, bienvenido; intenté devolver el córner al barullo y dio la casualidad de que Jorge estaba ahí y nos ayudó con su gol».

