Jorge Pascual celebra su gol en León. LaLiga
Goleador en el Granada CF

Pascual: «Estoy en un momento dulce; todo lo que toco, me entra»

Declaraciones ·

«Nos encontramos con un gol a balón parado y supimos aguantar», se congratula el delantero

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:46

Comenta

Jorge Pascual reconoció sentirse «en un momento dulce» tras marcar el gol de la victoria del Granada en León. «Todo lo que toco, me entra; ... espero alargarlo lo máximo posible y si sirve para sumar tres puntos, como esta vez, mejor», expresó el delantero del Granada en declaraciones a los medios del club.

