Pascual: «Estoy en un momento dulce; todo lo que toco, me entra»
Declaraciones ·«Nos encontramos con un gol a balón parado y supimos aguantar», se congratula el delantero
Granada
Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:46
Jorge Pascual reconoció sentirse «en un momento dulce» tras marcar el gol de la victoria del Granada en León. «Todo lo que toco, me entra; ... espero alargarlo lo máximo posible y si sirve para sumar tres puntos, como esta vez, mejor», expresó el delantero del Granada en declaraciones a los medios del club.
«Sabíamos que sería un partido bastante difícil pero salimos con intensidad para apretar arriba, como venimos haciendo, y nos encontramos con un gol a balón parado que supimos aguantar», se congratuló Pascual. «La afición nos dio un empujón para ganar, pese al frío», agradeció el goleador.
