El dato del Granada CF que recuerda al último ascenso

Más allá del anticompetitivo primer mes de campeonato, el Granada está empezando a firmar registros que recuerdan incluso a su último ascenso a Primera división. ... El equipo lleva una única derrota en sus doce últimos partidos, incluido el de la Copa del Rey con el Roda; un dato inédito desde hacía dos años y medio, con Paco López, en el camino de vuelta a la élite en la temporada 2022/23, según reflejó el estadístico 'Ighalopedia'.

Entonces, el Granada únicamente perdió en casa del Levante entre enero y abril. Los rojiblancos ganaron a Cartagena, Ibiza, Andorra, Villlarreal B, Tenerife, Málaga, Burgos, Albacete y Oviedo, con empates ante Huesca y Ponferradina, antes de volver a caer en Gijón con otro tropiezo posterior en Zaragoza.

'Ighalopedia', además, también reseña que el Granada de Pacheta duplica ya su recaudación de puntos a domicilio con respecto al de Paco López a esta altura de la temporada, con ocho salidas en total. Los rojiblancos llevan ya diez, gracias a ocho goles a favor pese a los diez en contra; mientras que hace dos años permanecían con cinco sin más que dos tantos a favor y los mismos en contra.