Alineación titular del Granada en el Reino de León. Granada CF - Pepe Villoslada

Con Paco López

El dato del Granada CF que recuerda al último ascenso

El equipo firma doce partidos con una única derrota con Pacheta

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 30 de noviembre 2025, 11:43

Más allá del anticompetitivo primer mes de campeonato, el Granada está empezando a firmar registros que recuerdan incluso a su último ascenso a Primera división. ... El equipo lleva una única derrota en sus doce últimos partidos, incluido el de la Copa del Rey con el Roda; un dato inédito desde hacía dos años y medio, con Paco López, en el camino de vuelta a la élite en la temporada 2022/23, según reflejó el estadístico 'Ighalopedia'.

