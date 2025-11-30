El dato del Granada CF que recuerda al último ascenso

Con Paco LópezEl dato del Granada CF que recuerda al último ascenso
El equipo firma doce partidos con una única derrota con Pacheta
Granada
Domingo, 30 de noviembre 2025, 11:43
Más allá del anticompetitivo primer mes de campeonato, el Granada está empezando a firmar registros que recuerdan incluso a su último ascenso a Primera división. ... El equipo lleva una única derrota en sus doce últimos partidos, incluido el de la Copa del Rey con el Roda; un dato inédito desde hacía dos años y medio, con Paco López, en el camino de vuelta a la élite en la temporada 2022/23, según reflejó el estadístico 'Ighalopedia'.
Entonces, el Granada únicamente perdió en casa del Levante entre enero y abril. Los rojiblancos ganaron a Cartagena, Ibiza, Andorra, Villlarreal B, Tenerife, Málaga, Burgos, Albacete y Oviedo, con empates ante Huesca y Ponferradina, antes de volver a caer en Gijón con otro tropiezo posterior en Zaragoza.
'Ighalopedia', además, también reseña que el Granada de Pacheta duplica ya su recaudación de puntos a domicilio con respecto al de Paco López a esta altura de la temporada, con ocho salidas en total. Los rojiblancos llevan ya diez, gracias a ocho goles a favor pese a los diez en contra; mientras que hace dos años permanecían con cinco sin más que dos tantos a favor y los mismos en contra.
