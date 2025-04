El curso del descenso acabó con un beneficio de 2.312.471,05 euros para el Granada

El Granada terminó el ejercicio 2023/2024, el del descenso a Segunda del primer equipo masculino, con un beneficio de 2.312.471,05 euros. ... Así se desprende de las cuentas anuales de la Sociedad Anónima Deportiva, que incluyen el informe de gestión hasta el 30 de junio del pasado año y que fueron aprobadas en la última junta ordinaria del club, aunque con el voto en contra de los representantes de los accionistas minoritarios, dentro de ese 1,87% que no posee la sociedad Daxian, mercantil con el 98,13%, cuya administradora única es Sophia Yang, presidenta del Granada.

Este superávit compensó las pérdidas de la temporada anterior, que acabó con el ascenso a la máxima categoría, cifradas en 3.360.243,25 euros, que incluyó entre otras cosas el gasto en primas por la consecución del objetivo. Al cierre del ejercicio de junio del 24, el fondo de maniobra (la capacidad de la empresa para atender las deudas a corto plazo) era negativo, por importe de 3.005.845,14 euros, aunque se aclara en el documento, como opinión del consejo de administración, que «los flujos de caja a obtener por el club en el corto plazo y el apoyo financiero de los socios harán que se pueda atender a todos los pagos a realizar».

En cuanto a los derechos de adquisición de jugadores, registró un gasto de 16.512.561,29 euros. El documento incluye los nombres de Weissman, Diédhiou, Boyé, Villar y Corbeanu, pero no menciona a otros integrantes por los que el Granada también pagó traspaso como Józwiak u Hongla, lo cual no significa que no consten en la cantidad.

En cuanto a bajas, hay dos cifras llamativas. Una, aquella en la que incluye a jugadores como Antoñín, Soro, Youness, Alpha y Puertas, aunque se detalle que todas son por terminación o rescisión de contrato, pese a que de nuevo faltan nombres como los de Víctor Díaz, Raúl o Torrente, que concluyeron vínculo como el almeriense. Sí deja claro que no hay «precio de venta», aunque añade un segundo dato: jugadores «que no formaban parte del inmovilizado del club», es decir, cantera, por valor de 18 millones brutos. Esto se ajustaría, sin mencionarles, a las operaciones de Samu y Bryan, por seis y doce, respectivamente, la cláusula de rescisión con el delantero y el traspaso al Bayern Múnich con el extremo.

Cesiones

También figuran en las cuentas ingresos por cesiones de 2.404.862,37 euros que, sin tampoco dar nombres, puede incluir el propio préstamo invernal de Bryan. El Granada, por su parte, gastó en cedidos solo 300.000 euros de gastos derivados, aunque hubiera varios préstamos tanto en verano como en enero:Carreras y Vallejo en el periodo estival, Pellistri, Batalla, Maoaussa y Piatkowski en enero.

En total, el Granada gastó en la plantilla inscribible un total de 46 millones, casi veinte más que en Segunda. Los números serán distintos el próximo 30 de junio, con los datos de Segunda.