Urko Izeta aplaude al final de un partido del Athletic Club. R. I.

Granada CF

Cuatro pretensiones de fichajes supeditadas al futuro de Martin Hongla

Delantero, pivote físico, portero y defensa son posiciones a estudio por el club, que necesita resolver la situación con el camerunés en enero

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:05

Hay poco riesgo en decir que el Granada es uno de los interesados en Urko Izeta, el delantero del Athletic Club de Bilbao que se ... hinchó a meter goles la temporada pasada en el Mirandés. Como desveló IDEAL en verano, este punta ya fue uno de los grandes objetivos de los rojiblancos en caso de haber agilizado las salidas de Shon Weissman –al final rescindido– y de Martin Hongla, quien al final se quedó en el club, condicionando su margen económico. Ahora, es lógico que los rojiblancos pregunten por la situación de este atacante que hizo 16 goles en el equipo del Ebro. El problema, la competencia de clubes que también lo tienen el radar y las limitaciones de los nazaríes. Solo con la recepción de la opción de compra por Corbeanu no es suficiente para 'regularizar' sus cuentas.

