Cuatro pretensiones de fichajes supeditadas al futuro de Martin Hongla

Hay poco riesgo en decir que el Granada es uno de los interesados en Urko Izeta, el delantero del Athletic Club de Bilbao que se ... hinchó a meter goles la temporada pasada en el Mirandés. Como desveló IDEAL en verano, este punta ya fue uno de los grandes objetivos de los rojiblancos en caso de haber agilizado las salidas de Shon Weissman –al final rescindido– y de Martin Hongla, quien al final se quedó en el club, condicionando su margen económico. Ahora, es lógico que los rojiblancos pregunten por la situación de este atacante que hizo 16 goles en el equipo del Ebro. El problema, la competencia de clubes que también lo tienen el radar y las limitaciones de los nazaríes. Solo con la recepción de la opción de compra por Corbeanu no es suficiente para 'regularizar' sus cuentas.

Izeta tuvo como prioridad intentar jugar en Primera división, en cualquier caso, formando parte de la rotación del Athletic en ataque. La renovación unilateral hasta 2027 le hizo pensar que contaría con oportunidades. Los 'leones', además, encaraban una campaña exigente al participar en la Liga de Campeones. Sin embargo, su entrenador, Ernesto Valverde, no le inscribió en la competición continental y apenas le ha dado bola en el campeonato nacional, con apenas tres apariciones, aún sin marcar. A sus 26 años, Izeta querrá jugar, pero no le faltarán alternativas.

El Granada, por su parte, tiene como prioridad la incorporación de un delantero. Otro al que tentó en verano para este puesto es Carlos Espí, del Levante, quien tampoco ha contado mucho para los granotas en la máxima categoría y parece carne de cesión.

Carlos Espí

En este contexto, los rojiblancos se posicionarán, aunque no es el único puesto en el que les gustaría mejorar. La clave, como hace unos meses, es Martin Hongla, una patata caliente. La entidad intentará venderlo por enésima vez, aunque el camerunés ya truncara operaciones. Como mal menor, un préstamo a otro equipo. Como último extremo, una negociación para desvincularlo, algo que ahorraría poco a las arcas.

Si lo de Hongla sí saliera bien para el interés del Granada, aparte de un punta, podría ir a otros frentes. La salida del africano empujaría a pescar un centrocampista de corte físico. Entre los valorados también hay porteros vistas las coyunturas cada vez que hay fechas FIFA. El periodista Ángel García mencionó un seguimiento al serbio Dragan Rosic, cancerbero muy alto de la Vojvodina, con pasado en España. Entre otros clubes, el Fuenlabrada en el que estuvo Miguel Melgar, de la dirección deportiva rojiblanca.

El plan ideal lo completaría un defensa con el fin de doblar mejor en la zona. En el lateral derecho, la baja de Pau la han cubierto un central, Oscar; y un extremo, Sola. En la izquierda, sin Diallo se suele desplazar Hormigo, que para Pacheta es más bien central. Lo bueno para él es el descubrimiento de Flores, zaguero del Recreativo recién renovado que gusta mucho al burgalés. Con otros jóvenes, como el propio Oscar, la dirección también estudia una mejora de contrato con la que evitar sorpresas desagradables.