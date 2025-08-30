Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Marta Huerta. J. M. B.

Designación

Cuarto partido de Marta Huerta con el Granada

La colegiada tiene un balance de una victoria, un empate y una derrota con los rojiblancos en las citas anteriores

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Sábado, 30 de agosto 2025, 15:29

Marta Huerta es la árbitra designada para el partido que enfrentará al Granada con el Mirandés este domingo en Los Cármenes.

La colegiada palentina, pero ... del comité canario, dirigirá por cuarta vez en su carrera al conjunto rojiblanco. Huerta de Aza se estrenó en el triunfo rojiblanco en Castellón por 2-3, donde señaló, tras revisión en el VAR, el penalti decisivo que marcó Myrto Uzuni en los últimos minutos. Además, expulsó por doble amarilla a Ignasi Miquel.

