Cuarto partido de Marta Huerta con el Granada

Rafael Lamelas Granada Sábado, 30 de agosto 2025, 15:29 Comenta Compartir

Marta Huerta es la árbitra designada para el partido que enfrentará al Granada con el Mirandés este domingo en Los Cármenes.

La colegiada palentina, pero ... del comité canario, dirigirá por cuarta vez en su carrera al conjunto rojiblanco. Huerta de Aza se estrenó en el triunfo rojiblanco en Castellón por 2-3, donde señaló, tras revisión en el VAR, el penalti decisivo que marcó Myrto Uzuni en los últimos minutos. Además, expulsó por doble amarilla a Ignasi Miquel.

Su segundo encuentro fue en Los Cármenes, en un empate a cero con el Burgos, precisamente en medio de la situación de previsible salida de Uzuni, sin grandes complicaciones. Por último, estuvo en el Eibar - Granada, con derrota nazarí por 0-2. Firmó un arbitraje serio y sin jugadas polémicas de por medio. En el VAR tendrá la ayuda de Raúl Martín.

Temas

Granada CF