La Copa redime a Jorge Pascual en la que fue su casa

Volver a la que fue su casa por la Copa del Rey redimió a Jorge Pascual. El delantero almeriense inauguró su casillero de goles como ... rojiblanco con un doblete, gracias a un primer tanto de penalti cuando aún no se había cumplido ni un cuarto de hora y otra gran diana tras el descanso, después de haberse visto homenajeado por el Roda antes del comienzo del duelo al haber compaginado sus categorías inferiores con las del Villarreal que lo tiene afiliado. Sergio Rodelas, Diego Hormigo y Álex Sola se sumaron a la fiesta, con honra incluida para un rival que también se lo tomó así en todo momento, mientras debutaban en competición oficial Gael Joel y Juanjo Flores.

Roda Rives (Moliner, m. 81), Royo, Bruno (Fernando, m. 45), Bryan, Ramos, Borja, Marzà (Granados, m. 71), Albalat, Unai (Lorente, m. 62), Pau Tejón (Roz, m. 71) y Agudo. 1 - 5 Granada Astralaga, Gael Joel (Flores, m. 77), Hormigo, Loïc Williams, Rodelas (Sola, m. 65), Trigueros, Gagnidze, Gambín (Faye, m. 65), Pablo Sáenz, Arnaiz (Diallo, m. 55) y Jorge Pascual (Casadesús, m. 77). Goles: 0-1, m. 13: Jorge Pascual (de penalti). 0-2, m. 41: Rodelas. 0-3, m. 51: Jorge Pascual. 0-4, m. 69: Hormigo. 1-4, m. 76: Agudo. 1-5, m. 90: Sola.

Árbitro: Lax Franco (Murcia). No hubo amonestaciones.

Eliminatoria a partido único correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey disputado en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza del Villarreal ante alrededor de 2.000 espectadores.

La grada: Alrededor de veinte aficionados del Granada poblaron la zona visitante, con otros familiares y amigos de varios futbolistas rojiblancos en otras partes del campo.

No engañó Pacheta a ninguno de los periodistas que asistieron al último entrenamiento previo del Granada, con Jorge Pascual en punta como único titular en Liga que mantuvo el puesto y diez suplentes habituales en Liga. Entre ellos el portero Ander Astralaga, pese a las molestias que le impidieron ejercitarse durante la semana anterior. Los rojiblancos estrenaron la indumentaria blanquiazul en homenaje al Recreativo y salieron a por el pase abrumando con el balón. El homenajeado Pascual pudo adelantar a su equipo de cabeza en un saque de esquina nada más empezar, pero el cabezazo se le fue alto.

El Granada vivía instalado en el campo del Roda y José Arnaiz lideró los siguientes ataques, con una falta mansa a manos del portero Rives y un posible penalti que el árbitro no vio punible. El equipo afiliado al Villarreal arriesgaba desde atrás, y varias pérdidas llevaron a rozar el gol a Luka Gagnidze y a Mario Jiménez 'Gambín', que forzó un paradón a una volea. Una nueva llegada por sorpresa del centrocampista juvenil al área sí fue castigada en esa ocasión para que Pascual se desquitara con un lanzamiento inapelable que no celebró por respeto a su antiguo club.

El Roda también quería disfrutar, y Arnaiz y Gambín explotaron los espacios que el conjunto filial del Villarreal dejó atrás al contragolpe con Pascual ya más tranquilo a modo de enganche casi. El lateral izquierdo Ramos se permitió un caño sobre Pablo Sáenz y este se lo cobró con un robo que luego perdonó sin embargo solo ante el portero al disparar fuera. Un contragolpe local y una pérdida de Arnaiz precisaron de oportunistas apariciones de Gagnidze y Rodelas en el área rojiblanca pasada la media hora ya.

Seguía pasándoselo bien el Roda, arriesgando atrás entre aplausos cuando el Granada llegaba demasiado tarde en la presión, pero Rodelas ampliaría la ventaja justo antes del descanso con una buena acción dentro del área y un zurriagazo al primer palo tras profundizar el propio Gagnidze por su costado. Pau Tejón desperdició a continuación un disparo propicio desde la frontal del área que se le fue desviadísimo.

Por si quedaba alguna duda acerca de si el Granada tenía o no sentenciada ya la eliminatoria, Pascual se sumó otra muesca para el doblete al aprovechar con un precioso disparo con la zurda al segundo palo un robo de Gambín tras un despeje errático del portero del Roda; haciendo gala en esa ocasión del oportunismo que hasta ahora le había faltado. Pacheta retiró acto seguido a Arnaiz, con suficiente rodaje ya tras su lesión muscular, y Tejón volvió a intentarlo pero desde el centro del campo para susto de Astralaga.

Entre los titulares habituales en Liga que dieron refresco desde el banquillo estuvo Baïla Diallo, que estuvo a punto de liar una buena en una conducción hacia atrás. Sin embargo, y en una jugada surrealista, Diego Hormigo propició el cuarto gol del Granada al estorbar y desviar lo justo un cabezazo inofensivo de Pablo Sáenz en dirección al portero del Roda tras mandar a la barrera una falta directa desde la frontal. Algo quiso devolver el fútbol a los locales cuando en otra acción a balón parado Agudo aprovechó un balón que la manopla de Astralaga dejó muerto junto a un poste tras cabezazo de Bryan.

Debuta un juvenil

Pacheta hizo debutar para el último cuarto de hora al central juvenil Flores a la derecha de Loïc Williams. Este movimiento desplazó a Hormigo al centro del campo como pivote mientras, sin Pascual ya, Souleymane Faye volvía a asumir el rol de '9'. El partido únicamente se le hizo corto a Pablo Sáenz, que intentó varias escaramuzas sin desenlaces felices.