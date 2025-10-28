Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jorge Pascual celebra uno de sus dos goles al Roda. LOF

Roda - Granada | La crónica

La Copa redime a Jorge Pascual en la que fue su casa

El delantero inaugura su casillero de goles con un doblete tras el homenaje del Roda, cuyas categorías inferiores compaginó con las del Villarreal

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Villarreal. Enviado especial

Martes, 28 de octubre 2025, 22:08

Volver a la que fue su casa por la Copa del Rey redimió a Jorge Pascual. El delantero almeriense inauguró su casillero de goles como ... rojiblanco con un doblete, gracias a un primer tanto de penalti cuando aún no se había cumplido ni un cuarto de hora y otra gran diana tras el descanso, después de haberse visto homenajeado por el Roda antes del comienzo del duelo al haber compaginado sus categorías inferiores con las del Villarreal que lo tiene afiliado. Sergio Rodelas, Diego Hormigo y Álex Sola se sumaron a la fiesta, con honra incluida para un rival que también se lo tomó así en todo momento, mientras debutaban en competición oficial Gael Joel y Juanjo Flores.

