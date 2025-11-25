Los cromos del Granada CF ya están en los quioscos: LaLiga y Panini repiten con el álbum de la Hypermotion

LaLiga y Panini presentan la segunda edición del álbum oficial de cromos de LaLiga Hypermotion 2025-26, que llega tras el éxito arrollador de su ... debut la pasada temporada. Una colección que amplía el legado de las ya 54 ediciones consecutivas de LaLiga EA Sports y consolida el formato de LaLiga Hypermotion como un producto de referencia entre los aficionados.

La colección estará disponible desde hoy en todos los puntos de venta habituales y regresa con una oferta renovada que combina tradición e innovación, el sello característico de Panini.

Este año, la colección incorpora tres grandes novedades que amplían la experiencia del coleccionista y sitúan en primer plano a los protagonistas de una competición marcada por la igualdad, el talento emergente y la emoción hasta el último minuto: HYPER ICONOS, HYPER WORLD SERIES y HYPER SHOW.

A estas novedades se suma HYPER ENERGY, ya consolidada como una de las categorías favoritas del público por su enfoque en los jóvenes talentos que irrumpen con fuerza en la competición.

Como uno de los grandes tesoros de esta segunda edición, regresa 11 PREMIUM, una serie muy valorada por los coleccionistas por su diseño exclusivo, materiales especiales y atractivo único para completar la colección.

Los aficionados podrán iniciar su aventura desde el primer día con el Pack de Lanzamiento, que incluye el álbum y cuatro sobres (32 cromos) por solo 4 €.

Los sobres individuales estarán disponibles por 1 euro, con un contenido ampliado y espectacular de ocho cromos por sobre.

Una competición vibrante y de enorme igualdad

LALIGA HYPERMOTION continúa afianzándose como una de las competiciones más emocionantes y disputadas del fútbol profesional, con equipos históricos, ciudades emblemáticas y una igualdad que mantiene la emoción hasta la última jornada. Plantillas llenas de talento consolidado y jóvenes figuras que irrumpen con fuerza convierten cada temporada en un campeonato vibrante y de enorme seguimiento.

Para PANINI, LALIGA HYPERMOTION se ha convertido en una referencia especialmente significativa gracias al éxito de su estreno en 2024/25. Bajo su filosofía T+I (Tradición + Innovación), la compañía refuerza su compromiso con productos de máxima calidad y una actualización constante que permita a los coleccionistas disfrutar de una experiencia única.

Con esta segunda edición, LALIGA y PANINI consolidan un proyecto que celebra la pasión por el coleccionismo, el prestigio de la competición y el entusiasmo de los aficionados de toda España.