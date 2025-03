La coraza se pone a prueba en Tenerife

Rafael Lamelas Granada Viernes, 28 de marzo 2025, 00:34 Comenta Compartir

Esta nueva versión rojiblanca de los tres centrocampistas es también el Granada de la mejora defensiva paulatina. Desde el 'manotazo' encajado en Córdoba, con Luca ... Zidane bajo palos hasta su lesión en el tramo final, el equipo solo ha encajado un gol en tres partidos, fruto del error no forzado de Martin Hongla en Cádiz. El centrocampista camerunés será baja de nuevo por su tardanza del regreso de su país tras estar con su selección, pero a día de hoy no se percibe la misma dependencia del conjunto por su figura. Los nazaríes compitieron bien sin él frente al Real Oviedo y aunque hubiera viajado, no justificaría el cuestionamiento de la titularidad de sus tres compañeros que actuaron en la medular.

Sergio Ruiz, Gonzalo Villar y sorprendentemente Manu Trigueros –que fue de menos a más– formaron un trivote versátil, en el que el cántabro corrigió, el murciano distribuyó y el talaverano movió la batuta y llegó a la zona de percusión, donde Lucas Boyé reventó el bombo. Queda por verificar si al ex del Villarreal le alcanzarán las piernas en un territorio inhóspito como el que se presume el Rodríguez López, pese a lo que diga la clasificación al incauto. Ampliar Si hay un experto en diseminar minas por un césped, ese es Álvaro Cervera, astuto en contramedidas cada vez que se topa con el Granada a campo abierto. La coraza rojiblanca se pone a prueba en Tenerife, pero sobre todo su fiabilidad general. Los registros confirman el poderío ofensivo de la plantilla, entre la que puede marcar hasta uno de los utillero. El problema siempre radicó en la retaguardia, aunque no siempre por las propias pifias de los zagueros, sino por ciertos fallos, algunos garrafales y muchos individuales, que han costado puntos. Cuando las cosas se han puesto cuesta arriba, el equipo de Fran Escribá no siempre se ha comportado de manera solvente. Sí lo hizo al quedarse con uno menos en Huesca y parecía que sobreviviría con triunfo encima ante el Zaragoza, pero aquella reacción maña hasta el empate en el alargue afectó a la moral del vestuario, lo que tuvo consecuencias en las dos siguientes salidas, en Córdoba y Cádiz. En medio hubo cierto asueto con el Racing de Ferrol, pero la derrota en el Nuevo Mirandilla puso en tela de juicio hasta el futuro del proyecto con Escribá a los mandos, hasta que le dobló el brazo al Oviedo de Javi Calleja, que paradójicamente fue el cesado. Ahora, el Granada está en posición de dar el sorpaso al conjunto carbayón en caso de victoria, al abrir la jornada. Dormir en la isla entre los seis mejores no garantiza amanecer así el lunes, pero sí mandará una señal de vida al resto. Para ello, los rojiblancos tendrán que ser resilientes en los momentos benignos y especialmente en la adversidad. Además del díscolo Hongla, se quedan en tierra Zidane, Brau, Reinier y Józwiak. Una de las dudas abiertas en la alineación está en el lateral derecho por los problemas físicos arrastrados por Rubén Sánchez. Ha estado entre algodones y no viajó al 100%, pero quizás este viernes desayune fuerte y se vea acorde para salir de inicio por la noche. Si no, Ricard Sánchez estará preparado. Hay otro interrogante en el centro de la defensa. Si Escribá recuperará ya a Loïc Williams o seguirá esperando turno. De los dos que juegan, parece que Rubio lo tiene más complicado que Lama, pero se verá en el encuentro. Por delante, asumiendo que sigan los tres mediocentros, el reparto parece favorecer a la vanguardia del pasado finde, con Stoichkov en la derecha, Rebbach en la izquierda y Boyé de punta, con Tsitaishvili a la espera, junto a Rodelas. Llega el momento de volver a ganar fuera, algo que no ocurre desde la salida a Elda. El avión de vuelta puede regresar con euforia o con frustración.

Temas

Granada CF