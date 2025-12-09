El precedente de la prórroga con el Getafe en Los Cármenes

Granada CF en la Copa del ReyEl precedente de la prórroga con el Getafe en Los Cármenes
Un gol de Borja Mayoral apeó a los rojiblancos en dieciseisavos la temporada pasada
Granada
Martes, 9 de diciembre 2025, 11:29
El Granada volverá a recibir a un rival de Primera división en Los Cármenes por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. La ... temporada pasada ya jugó en el Zaidín el Getafe, que apeó a los rojiblancos con un solitario gol de Borja Mayoral ya en la prórroga. Ocurrió el 3 de enero, con pitos para Luis Milla como 'ex'. Ahora, con Pacheta, el equipo aspira a colarse en los octavos después de cuatro ediciones sin pisarlos; la última vez, en 2021, acabó con el 'EuroGranada' de Diego Martínez eliminado por el Barcelona en cuartos también durante una prórroga en Los Cármenes tras un 'set' previo en Navalcarnero.
Aquel encuentro con el Getafe fue el primero del Granada en 2025 y Fran Escribá mantuvo a seis futbolistas titulares respecto a su última alineación en Liga, previa al parón navideño, en Eibar. Repitieron de inicio Loïc Williams, Rubén Sánchez, Miguel Ángel Brau, Martin Hongla, Reinier y Pablo Sáenz; el centrocampista camerunés, en concreto, por encontrarse sancionado para el siguiente duelo de la competición regular debido a su expulsión por doble tarjeta amarilla en el empate de Ipurua. Diego Mariño estuvo bajo palos al ganarle el puesto Luca Zidane. Además de Milla, y de Domingos Duarte, también jugó en Los Cármenes una hora Álex Sola.
Loïc Williams, Rubén Sánchez, Reinier y Pablo Sáenz volvieron a jugar como titulares siete días después en Liga y también en el Zaidín contra el Burgos; el extremo, aun así, insistiría días después para marcharse cedido al Albacete. El Granada fue incapaz de marcar también en ese partido, del que al menos sacó un punto, ya sin Myrto Uzuni por la rebeldía con la que terminó en el Austin estadounidense. Ambos choques los completó Shon Weissman como delantero centro, impotente ante la afición hasta su salida.
