Álex Sola tapona un centro de Pablo Sáenz en el duelo de la temporada pasada. Granada CF - Pepe Villoslada

Granada CF en la Copa del Rey

El precedente de la prórroga con el Getafe en Los Cármenes

Un gol de Borja Mayoral apeó a los rojiblancos en dieciseisavos la temporada pasada

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 9 de diciembre 2025, 11:29

Comenta

El Granada volverá a recibir a un rival de Primera división en Los Cármenes por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. La ... temporada pasada ya jugó en el Zaidín el Getafe, que apeó a los rojiblancos con un solitario gol de Borja Mayoral ya en la prórroga. Ocurrió el 3 de enero, con pitos para Luis Milla como 'ex'. Ahora, con Pacheta, el equipo aspira a colarse en los octavos después de cuatro ediciones sin pisarlos; la última vez, en 2021, acabó con el 'EuroGranada' de Diego Martínez eliminado por el Barcelona en cuartos también durante una prórroga en Los Cármenes tras un 'set' previo en Navalcarnero.

