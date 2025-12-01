Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Moha Bouldini, durante un entrenamiento reciente. Granada CF - Pepe Villoslada

El Granada CF, en la Copa del Rey

Media plantilla pedirá más minutos en Tenerife

Lo normal es que Pacheta apueste por un 'once' nuevo, como con el Roda

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:45

Más allá de Luca Zidane, media plantilla del Granada pedirá más minutos también en Liga con la oportunidad que brinda la Copa del Rey. ... Como ya pasó durante la visita al Roda en la eliminatoria anterior, lo normal es que Pacheta apueste por un 'once' nuevo respecto al de la competición regular. Queda por comprobar si Moha Bouldini se encuentra ya lo suficientemente recuperado de su esguince en el tobillo derecho como para ser titular o si, en caso de no repetir Jorge Pascual de inicio tras reconciliarse con el gol, el entrenador busca otra solución en punta. El goleador del Recreativo, Rayan Zinebi, no podrá jugar hasta enero al llegar con el mercado ya cerrado.

