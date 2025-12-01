Media plantilla pedirá más minutos en Tenerife

Más allá de Luca Zidane, media plantilla del Granada pedirá más minutos también en Liga con la oportunidad que brinda la Copa del Rey. ... Como ya pasó durante la visita al Roda en la eliminatoria anterior, lo normal es que Pacheta apueste por un 'once' nuevo respecto al de la competición regular. Queda por comprobar si Moha Bouldini se encuentra ya lo suficientemente recuperado de su esguince en el tobillo derecho como para ser titular o si, en caso de no repetir Jorge Pascual de inicio tras reconciliarse con el gol, el entrenador busca otra solución en punta. El goleador del Recreativo, Rayan Zinebi, no podrá jugar hasta enero al llegar con el mercado ya cerrado.

Entre los futbolistas que no se encuentran satisfechos con su protagonismo hasta ahora en la temporada se encuentra Pablo Sáenz, que ya acumula tres jornadas sin minutos tras eliminar sus fotografías con el Granada en sus redes sociales personales. El extremo, revulsivo en Liga hasta entonces, sí jugó íntegro aquel partido con el Roda sin demasiada fortuna.

Aquella ronda también la disputaron Ander Astralaga, Loïc Williams y José Arnaiz, ahora titulares también en Liga. Sus 'rebeldías' desde entonces sacará a la palestra a Luca, Pau Casadesús o Rubén Alcaraz, este último indiscutible hasta León. También tratarán de imitarles Sergio Rodelas, Manu Trigueros, Diego Hormigo o Luka Gagnidze.

La duda de Hongla

La duda será si Martin Hongla acudirá convocado esta vez, tras ausentarse por decisión técnica de aquella visita al Roda precisamente. De la lista para León lo apeó una molestia en una rodilla. Los recreativistas Gael Joel, Gambín o Flores también podrían jugar.