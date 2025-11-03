Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Martin Hongla participa en el último entrenamiento del equipo. José Miguel Baldomero

Convocatoria del Granada

Hongla vuelve a una lista que incluye a Iker García

Los recreativistas Gael Joel, Mario Jiménez 'Gambín', Samu Cortés y Flores se quedan fuera esta vez

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:46

Comenta

Martin Hongla fue la gran novedad en la convocatoria del Granada para viajar a Valladolid. Tal y como avanzó Pacheta, el centrocampista camerunés volvió a ... ir citado con el equipo después de su exclusión de la visita al Roda por la Copa del Rey. Otra cosa es que vaya a tener minutos, sin jugar desde la victoria en Huesca hace ya más de un mes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

