Hongla vuelve a una lista que incluye a Iker García

Convocatoria del GranadaHongla vuelve a una lista que incluye a Iker García
Los recreativistas Gael Joel, Mario Jiménez 'Gambín', Samu Cortés y Flores se quedan fuera esta vez
Granada
Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:46
Martin Hongla fue la gran novedad en la convocatoria del Granada para viajar a Valladolid. Tal y como avanzó Pacheta, el centrocampista camerunés volvió a ... ir citado con el equipo después de su exclusión de la visita al Roda por la Copa del Rey. Otra cosa es que vaya a tener minutos, sin jugar desde la victoria en Huesca hace ya más de un mes.
También fue novedosa la vuelta del portero Iker García a la convocatoria, tras debutar contra la UD Las Palmas en Los Cármenes, por las molestias que Ander Astralaga arrastra en un tobillo pese a mantenerse en la lista. Esta vez se quedaron fuera los recreativistas Gael Joel, Mario Jiménez 'Gambín', Samu Cortés y Flores, que contribuyeron al triunfo del filial en El Palo el día anterior.
-Porteros: Luca, Astralaga e Iker García.
-Defensas: Pau Casadesús, Hormigo, Manu Lama, Diallo, Loïc Williams y Oscar Naasei.
-Centrocampistas: Rubén Alcaraz, Álex Sola, Pedro Alemañ, José Arnaiz, Manu Trigueros, Souleymane Faye, Martin Hongla, Sergio Ruiz, Pablo Sáenz, Gagnidze y Rodelas.
-Delantero: Jorge Pascual.
También difundió su convocatoria durante la mañana el Valladolid. A la conocida baja del delantero Marcos André por sanción se sumó la del central marroquí Mohamed Jaouab, inédito aún en Liga.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión