La camiseta de Gagnidze, con el dorsal '23', preparada en el vestuario. Granada CF
Gagnidze, los internacionales y Pere Haro vuelven a la lista

Martin Hongla cuenta como uno más tras frustrar su venta al Rubin Kazán ruso

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 14 de septiembre 2025, 19:58

Luka Gagnidze y los internacionales Martin Hongla y Ander Astralaga y Pere Haro volvieron a la convocatoria del Granada para recibir al Leganés. El centrocampista ... georgiano firmado al límite del mercado supuso la gran novedad tras resolver los problemas burocráticos que le apartaron en Málaga, mientras que el centrocampista camerunés regresó a la lista como uno más tras frustrar a última hora del jueves su venta al Rubin Kazán ruso y el lateral izquierdo, tras cumplir su partido de sanción por la expulsión contra el Mirandés. Pacheta no pudo incluir finalmente ni a Moha Bouldini ni a Baïla Diallo por sus respectivos problemas físicos.

