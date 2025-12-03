Cinco jugadores del filial viajan a Tenerife por la Copa del Rey
A Flores lo acompañan esta vez los porteros Iker García y Carlos Guirao, Gael Joel y Dominique
Granada
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:16
Cinco canteranos del Granada entraron en la convocatoria para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey este jueves en Tenerife (22.00 horas). A ... Juanjo Flores, que ya fue a León el sábado pasado, lo acompañeron esta vez también los porteros Iker García y Carlos Guirao, Gael Joel y Dominique Moubeke.
Tal y como avanzó Pacheta, de la lista se cayeron tanto el portero Ander Astralaga como el centrocampista Pedro Alemañ. Ambos poseen leves molestias pero en principio estarán disponibles para el partido de Liga con el Ceuta este domingo en Los Cármenes.
-Porteros: Luca, Iker García y Carlos Guirao.
-Defensas: Casadesús, Hormigo, Manu Lama, Diallo, Loïc Williams, Oscar Naasei y Gael Joel.
-Centrocampistas: Rubén Alcaraz, Álex Sola, José Arnaiz, Manu Trigueros, Souleymane Faye, Sergio Ruiz, Pablo Sáenz, Gagnidze y Dominique.
-Delanteros: Moha Bouldini y Jorge Pascual.
