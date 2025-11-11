Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jugadores del Zaragoza trabajan en la sesión posterior al encuentro contra el Granada. Real Zaragoza

LaLiga Hypermotion

La conjura del Zaragoza para remontar tras perder en Granada: «Estamos en un puto velatorio»

El entrenador Rubén Sellés concede 36 horas de descanso a su plantilla para subir su moral ante la mala situación clasificatoria

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Martes, 11 de noviembre 2025, 11:46

Comenta

El Real Zaragoza vive uno de sus momentos más complicados de las últimas temporadas. Después de su derrota en Los Cármenes mediante la remontada del Granada ... , el conjunto de Rubén Sellés ocupa la última posición de la tabla con apenas seis puntos en las trece primeras jornadas disputadas de Segunda. Una situación claramente preocupante que hace mella en la moral de la plantilla, así como de la afición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  2. 2 El Gobierno prepara una gran reforma de la Circunvalación de Granada: más accesos, enlaces, conexiones y carriles BUS-VAO
  3. 3 BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito
  4. 4 Los meteorólogos alertan del gran episodio de calima en Granada y lluvias para esta semana
  5. 5 El pueblo de Granada elegido por la revista Viajar para perderse este otoño: «Un auténtico tesoro»
  6. 6 Denuncia un robo en la tumba de su hijo en el cementerio de Belicena
  7. 7 Los vómitos rojos de Faye que asustaron a Pacheta
  8. 8 Premio de Honor Justicia Andalucía al juez Calatayud por «sus sentencias ejemplares, sensibilidad y comprensión»
  9. 9 Corte de tráfico total y nuevas rutas de autobuses por las obras de avenida Cervantes desde el martes
  10. 10

    El audio que acredita «sin género de duda» los amaños en las oposiciones de la Policía Local

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La conjura del Zaragoza para remontar tras perder en Granada: «Estamos en un puto velatorio»

La conjura del Zaragoza para remontar tras perder en Granada: «Estamos en un puto velatorio»