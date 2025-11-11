La conjura del Zaragoza para remontar tras perder en Granada: «Estamos en un puto velatorio»

El Real Zaragoza vive uno de sus momentos más complicados de las últimas temporadas. Después de su derrota en Los Cármenes mediante la remontada del Granada ... , el conjunto de Rubén Sellés ocupa la última posición de la tabla con apenas seis puntos en las trece primeras jornadas disputadas de Segunda. Una situación claramente preocupante que hace mella en la moral de la plantilla, así como de la afición.

Con la intención de tratar de revertir la dinámica, el entrenador zaragocista protagonizó una peculiar conjura en la sesión de trabajo posterior al encuentro con los rojiblancos. Como captaron las cámaras de Aragón TV, Sellés concedió «36 horas» de descanso a sus futbolistas en pos de una mejora anímica. «Quiero que desconectéis, que cuidéis de vosotros mismos y de vuestras familias. Que penséis en algo que no sea esto. Cuando volvamos el miércoles, os quiero a tope», les espetó en la charla sobre el césped.

«Estamos aquí ahora en un puto velatorio otra vez. Vamos a darnos una oportunidad, a todos. Ya está bien de victimismo», prosiguió. En Granada, «dimos un paso atrás por momentos. Ahora toca dar uno hacia adelante. Eso se hace a partir del compromiso. No os estoy pidiendo ganar el partido, sino dar el máximo y ganar cada duelo. ¿Qué tenemos que entrenar esta semana? Tenemos que defender mejor el área, ajustar las presiones. Vamos a apoyarnos».

«No quiero oír que el partido del Huesca es una final. Finales ya hemos tenido y las tres que llevo yo las hemos perdido todas. Ya está bien de si 'vamos los últimos', de 'no sé cuantos puntos fuera'... No pasa nada. Todos hemos revertido situaciones peores que esta», sentenció.