Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Luka Gagnidze controla un balón en Andorra. Granada CF - Pepe Villoslada
Alternativa en la medular

La compleja integración de Gagnidze en el Granada

El centrocampista georgiano se resigna al rol de refresco durante las segundas partes

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:06

Comenta

Luka Gagnidze afronta una compleja integración en el Granada, sin sitio como titular al menos al asentarse el trivote que forman Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz ... y Pedro Alemañ. El centrocampista georgiano se resigna por ahora al rol de refresco durante las segundas partes por el buen rendimiento de sus compañeros, al menos hasta la Copa del Rey con la visita al Roda del martes que viene. Pocos minutos como para acelerar su adaptación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La historia detrás del cartel viral de la Universidad de Granada: «No se atiende a padres»
  2. 2 Vito Quiles enardece la plaza de Derecho de Granada con una breve aparición
  3. 3 Expectación por la detención de un delincuente con 65 antecedentes en el centro de Granada
  4. 4 La app granadina que «es perfecta para la gente sin planes»
  5. 5 «La operación más profunda» contra la droga en Granada: 35 detenidos y un valor de cuatro millones de euros
  6. 6

    Vandalismo en el pilar de la Virgen: «Arderéis en el infierno por colocar esas pegatinas»
  7. 7 La fecha en la que los pensionistas van a cobrar la paga extra de Navidad y las cuantías
  8. 8 Diputación creará la primera residencia de estudiantes de Granada a 300 euros la habitación
  9. 9 El pueblo de Granada lleno de inquietantes mensajes por Halloween: «No cerréis los ojos, estoy más cerca que nunca»
  10. 10 Colas en el centro de Granada para probar el dulce típico de Budapest y Praga: «Es exclusivo nuestro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La compleja integración de Gagnidze en el Granada

La compleja integración de Gagnidze en el Granada