La compleja integración de Gagnidze en el Granada

Luka Gagnidze afronta una compleja integración en el Granada, sin sitio como titular al menos al asentarse el trivote que forman Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz ... y Pedro Alemañ. El centrocampista georgiano se resigna por ahora al rol de refresco durante las segundas partes por el buen rendimiento de sus compañeros, al menos hasta la Copa del Rey con la visita al Roda del martes que viene. Pocos minutos como para acelerar su adaptación.

Firmado sobre la misma bocina del mercado, cedido por el Dinamo de Moscú, Gagnidze faltó en el derbi de Málaga por un problema burocráctico pero ya mostró detalles durante su debut contra el Leganés en Los Cármenes pese a la derrota. El georgiano se atrevió con un disparo peligroso desde fuera del área y dinamizó la circulación de balón de los rojiblancos. Días después actuó de inicio en Jaén por el Trofeo del Olivo, llevando la batuta del centro del campo pese a la coincidencia con dos 'pesos pesados' como Martin Hongla y Manu Trigueros y asistiendo a Diego Hormigo para un gol que fue anulado por fuera de juego, pero un golpe en su tobillo derecho le apartó a la media hora por precaución.

Un esguince

El esguince no fue tan grave como para apartar a Gagnidze de la convocatoria para Burgos cuatro días después, pero sí pudo mermarle como para ser el elegido por Pacheta para sustituir a Sergio Ruiz por su gastroenteritis. Fue Hongla quien salió de inicio por el capitán y el georgiano jugó al menos la última media hora. Todavía dolido o no, sí se quedó sin jugar en Huesca y contra la Real Sociedad B en Los Cármenes pese a la 'manita'; este último partido, una ocasión aparentemente idónea para darle rodaje.

Gagnidze volvió a tener minutos desde el banquillo durante los dos últimos empates del Granada, tanto con la UD Las Palmas como en Andorra. Muestra maneras con el balón, sentido táctico y recorrido, pero aún acusa la falta de aclimatación a sus compañeros como para ser más protagonista. Cerrada la puerta a la titularidad en Liga mientras funcione el trivote, el georgiano aguarda con más ilusión que nadie la Copa.