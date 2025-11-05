La Real Sociedad B hunde un poco más al Granada
El filial 'txuri urdin' gana al Huesca el partido que mantenían aplazados
Granada
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:05
La Real Sociedad B hundió un poco más al Granada en los puestos de descenso de Segunda división. El filial 'txuri urdin' ganó al Huesca ... el partido que ambos equipos mantenían aplazado en Anoeta con goles del central Peru Rodríguez de penalti aún en la primera media hora y de Lander Astiazarán ya en el tiempo añadido.
De esta forma, la Real Sociedad B adelanta al Granada en la clasificación por un punto y lo deja antepenúltimo pese a la 'manita' sufrida en Los Cármenes. Los rojiblancos se encuentran a dos puntos del corte con la permanencia que ahora mismo marca el Eibar.
