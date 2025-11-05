Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Peru Rodríguez celebra su gol de penalti al Huesca. Real Sociedad
Clasificación en Segunda

La Real Sociedad B hunde un poco más al Granada

El filial 'txuri urdin' gana al Huesca el partido que mantenían aplazados

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:05

La Real Sociedad B hundió un poco más al Granada en los puestos de descenso de Segunda división. El filial 'txuri urdin' ganó al Huesca ... el partido que ambos equipos mantenían aplazado en Anoeta con goles del central Peru Rodríguez de penalti aún en la primera media hora y de Lander Astiazarán ya en el tiempo añadido.

