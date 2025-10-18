La goleada de la 'Cultu' en Zaragoza devuelve al Granada al descenso

José Ignacio Cejudo Granada Sábado, 18 de octubre 2025, 20:25 Comenta Compartir

La 'manita' de la Cultural Leonesa en Zaragoza, con doblete del granadino Paco Cortés para estrenarse como goleador en el fútbol profesional incluido, devolvió al Granada a los puestos de descenso tras su empate en Andorra. Los rojiblancos podían haber acabado la jornada penúltimos incluso, pero el Mirandés perdió en Ceuta y la Real Sociedad B vio aplazado su partido con el Huesca por virus gastrointestinal que afectó a prácticamente toda la plantilla oscense.

El Albacete, que este domingo visita al Castellón, podría despegarse del Granada si puntúa para aumentar el corte con la zona roja. El Zaragoza, mientras tanto, se hundió aún más como colista al jugar con nueve toda la segunda parte del debut de Emilio Larraz como interino tras la destitución de Gabi Fernández.