Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los futbolistas de la 'Cultu' celebran uno de sus goles en Zaragoza. Cultural Leonesa

Clasificación en Segunda

La goleada de la 'Cultu' en Zaragoza devuelve al Granada al descenso

El granadino Paco Cortés firma un doblete para estrenarse como goleador en el fútbol profesional durante el debut de Emilio Larraz como interino, con nueve toda la segunda parte

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 18 de octubre 2025, 20:25

Comenta

La 'manita' de la Cultural Leonesa en Zaragoza, con doblete del granadino Paco Cortés para estrenarse como goleador en el fútbol profesional incluido, devolvió al Granada a los puestos de descenso tras su empate en Andorra. Los rojiblancos podían haber acabado la jornada penúltimos incluso, pero el Mirandés perdió en Ceuta y la Real Sociedad B vio aplazado su partido con el Huesca por virus gastrointestinal que afectó a prácticamente toda la plantilla oscense.

El Albacete, que este domingo visita al Castellón, podría despegarse del Granada si puntúa para aumentar el corte con la zona roja. El Zaragoza, mientras tanto, se hundió aún más como colista al jugar con nueve toda la segunda parte del debut de Emilio Larraz como interino tras la destitución de Gabi Fernández.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven que ha abierto un bar en un pueblo de 493 habitantes y da hasta 50 comidas al día
  2. 2 Los horarios de Kart Royale en Granada: desde las 09.00 hasta la fiesta final de madrugada
  3. 3

    «Han sido veinte minutos muy intensos. Hemos pasado mucho miedo»
  4. 4 La lluvia deja una quincena de incidencias, casas anegadas y carreteras cortadas en Íllora
  5. 5 Una mujer de 64 años herida en la cabeza tras ser atropellada por el metro de Granada
  6. 6

    «Vivo en Seattle, pero Granada recarga mi energía como la ciudad más bonita del mundo»
  7. 7 La provincia de Granada se lleva el primer premio de la Lotería Nacional
  8. 8 La nieve sorprende en Sierra Nevada
  9. 9 Saiko abarrota el centro de Granada en una actuación sorpresa
  10. 10 «¿Por qué se tienen que adaptar mis padres? También puede hacerlo la sociedad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La goleada de la 'Cultu' en Zaragoza devuelve al Granada al descenso

La goleada de la &#039;Cultu&#039; en Zaragoza devuelve al Granada al descenso