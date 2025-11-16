Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los futbolistas del Granada celebran el gol de José Arnaiz. LaLiga

Clasificación en Segunda

El Granada CF continúa fuera del descenso a falta de que juegue la Cultural Leonesa

El Zaragoza resurge contra el Huesca tras perder también el Mirandés

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:09

El Granada continuó fuera de los puestos de descenso con su empate en El Sardinero a falta de que juegue la Cultural Leonesa. Una victoria ... suya en casa contra el Málaga este lunes devolvería a los rojiblancos a la zona roja de la clasificación, de la que únicamente estuvieron fuera tras la 'manita' a la Real Sociedad B.

