El Granada CF continúa fuera del descenso a falta de que juegue la Cultural Leonesa

Clasificación en SegundaEl Granada CF continúa fuera del descenso a falta de que juegue la Cultural Leonesa
El Zaragoza resurge contra el Huesca tras perder también el Mirandés
Granada
Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:09
El Granada continuó fuera de los puestos de descenso con su empate en El Sardinero a falta de que juegue la Cultural Leonesa. Una victoria ... suya en casa contra el Málaga este lunes devolvería a los rojiblancos a la zona roja de la clasificación, de la que únicamente estuvieron fuera tras la 'manita' a la Real Sociedad B.
Por debajo del Granada perdieron tanto el Huesca como el Mirandés. Los oscenses, durante el debut de Jon Pérez Bolo como entrenador tras la destitución de Sergi Guilló, a costa de la resurrección del Zaragoza por un solitario gol de Aguirregabiria en el primer cuarto de hora y pese a la expulsión de Radovanovic al final. Los jabatos cayeron en casa con el Burgos por un doblete de Mario González ya en los últimos minutos.
