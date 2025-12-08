El empate con el Ceuta cuesta una posición al Granada CF
El Albacete, rival en dos jornadas, rebasa a los rojiblancos en la tabla
Granada
Lunes, 8 de diciembre 2025, 22:38
El empate con el Ceuta en Los Cármenes le costó un puesto en la clasificación al Granada. Los rojiblancos cayeron al decimoquinto puesto de la ... tabla aunque un punto más lejos de los puestos de descenso, a dos en concreto, y eso que el Zaragoza terminó chafando la victoria del Málaga con un penalti sobre la bocina para que el conjunto vecino solamente pudiera igualar a 20 unidades en la tabla.
Sí superó al equipo de Pacheta el Albacete, rival en dos jornadas, al ganar en Burgos gracias a un solitario gol de Jefté a balón parado en la recta final. En la zona roja, el Mirandés desaprovechó la oportunidad de ganar en Las Palmas tras quedarse con un futbolista más desde algo antes del descanso por la expulsión del portero Dinko Horkas.
