Clásico andaluz para aspirar a la quinta plaza

Tiempo antes de aquel icónico gol al Nápoles, Ángel Montoro logró un tanto en La Rosaleda que supuso el destape de un proyecto del Granada ... del que, hasta entonces, no se intuía aún de lo que sería capaz. Era en Segunda división y enfrente estaba un Málaga 'posChampions' que había dado con sus huesos en la división de plata, pero que parecía de paso por ella. No solo no fue así, sino que los que volaron a raíz de aquel triunfo en la provincia vecina fueron los rojiblancos. En circunstancias muy distintas, volvieron en Copa del Rey unos pocos años después, y ganaron, y retornaron en el ejercicio del último ascenso con Paco López, que fue el último curso en la categoría de los de la Costa del Sol antes de despeñarse a la 1ª RFEF. Pero salieron de ella en un año deportivo muy emocionante y ahora pelean por quedarse en LaLiga Hypermotion. Lo tienen cerca y son un hueso duro de roer. Que se lo digan a Guille Abascal, al que un empate con ellos en Los Cármenes supuso su cese.

Este es un Málaga que renació de aquel original con el que se las tenía tiesas el Granada en épocas pretéritas. En la actualidad, sin embargo, se consolida una amistad entre aficiones casi inquebrantable, aunque cada cual pelee sobre el verde por sus objetivos. Los anfitriones, por arañar los últimos puntos que le den la permanencia matemática. Los visitantes, por aspirar a la quinta plaza y, de paso, consolidar su posición en la sexta para así asegurar la disputa de la promoción. Ampliar Escribá y Pellicer intercambiaron elogios en la previa. Dos estrategas veteranos que se habrán estudiado con detalle. El técnico rojiblanco no tocará mucho su alineación. Incluirá a Miguel Ángel Brau por el lesionado Carlos Neva. Curiosa situación: cuando uno se lesiona, el otro entra, en un bucle exacto entre la salida de la enfermería y la necesaria forma competitiva. Los demás, probablemente los mismos que con el Elche, aunque siempre quede el cabo suelto del centro del campo. Gonzalo Villar le ganó la partida a Manu Trigueros con los ilicitanos y lo normal es que siga en el once, pero esto solo está en la cabeza de Escribá y quizás de sus ayudantes. El Málaga maneja distintas estructuras, con línea de cuatro atrás o con tres centrales, pero su peligro está en la intrepidez de sus futbolistas de ataque. Aparte de Neva, se cae de la convocatoria Stoichkov, por lo que el reparto ofensivo será el habitual, salvo que Rodelas adelante a Rebbach, aunque de momento el canterano solo ejerce de revulsivo. En la portería se mantendrá Diego Mariño, en un momento fantástico, aunque volverá a la lista Luca Zidane. Además, también retornará Kamil Józwiak, descarte en la última citación. 500 granadinistas se desplazan con los buses fletados por el club para ocupar la grada visitante en La Rosaleda. En torno a 500 más lo harán para sentarse en localidades limítrofes, lo que le dará un color especial a un derbi que será amistoso en los prolegómenos, pero vibrante en el terreno de juego.

