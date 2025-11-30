Stoichkov vuelve a marcar con el Deportivo

Cedido del Granada CFStoichkov vuelve a marcar con el Deportivo
El delantero gaditano repite fortuna con el gol por segunda jornada consecutiva
Granada
Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:16
Stoichkov está en racha con el Deportivo de La Coruña. El delantero gaditano cedido por el Granada dentro del trueque de préstamos por Moha Bouldini ... marcó por segunda jornada consecutiva para adelantar a su equipo en Albacete justo antes del descanso, con una definición perfecta al contragolpe, y la victoria definitiva aseguró la continuidad de los suyos como líderes de Segunda división una semana más.
Titular un mes después, y por tercera vez en lo que va de temporada, Stoichkov repitió fortuna tras su vaselina al Ceuta en Riazor la jornada anterior. Ya marcó también en la Copa del Rey al Sámano. Con tres tantos en trece partidos, mejora ya sus registros con el Granada al no pasar de su bingo en casa del Eldense en dieciséis encuentros.
Bouldini, al menos, reapareció ya con el Granada en León seis jornadas después de su esguince en el tobillo derecho contra Las Palmas en Los Cármenes. El delantero marroquí aportó durante los escasos diez minutos que estuvo sobre el terreno de juego, e incluso le anularon el que habría sido su primer gol como rojiblanco por una presunta falta sobre el último futbolista de la Cultural.
