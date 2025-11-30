Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Stoichkov agradece la asistencia a Mario Soriano en Albacete. Deportivo

Cedido del Granada CF

Stoichkov vuelve a marcar con el Deportivo

El delantero gaditano repite fortuna con el gol por segunda jornada consecutiva

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:16

Comenta

Stoichkov está en racha con el Deportivo de La Coruña. El delantero gaditano cedido por el Granada dentro del trueque de préstamos por Moha Bouldini ... marcó por segunda jornada consecutiva para adelantar a su equipo en Albacete justo antes del descanso, con una definición perfecta al contragolpe, y la victoria definitiva aseguró la continuidad de los suyos como líderes de Segunda división una semana más.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

