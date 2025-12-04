Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Gerard Gumbau conduce un balón contra el Valencia en Vallecas. EP

Cedido por el Granada CF

El entrenador del Rayo compara a Gumbau con un 'ex' de Guardiola en el Barça

«Gerard es nuestro Keita; tiene muchísimo nivel y ensambla el grupo aunque no juegue», le elogia

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:13

Comenta

Gerard Gumbau, futbolista del Granada cedido en el Rayo Vallecano en Primera división por segunda temporada consecutiva, recibió la felicitación de su entrenador Iñigo Pérez ... por su partido contra el Valencia en Vallecas del pasado lunes al punto de compararle a un 'ex' del Barça de Pep Guardiola como Seydou Keita. «Veía todas sus ruedas de prensa y muchas veces le elogiaba aunque no jugara, y yo me preguntaba por qué; ahora lo entiendo. Gerard es nuestro Keita; un jugador de muchísimo nivel que ensambla al grupo humano», justificó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Cerro de San Miguel llora a Samba y denuncia la «inatención» de los servicios de emergencias
  2. 2 Dos detenidos por abandonar a su hija en un autobús de Granada a Bilbao
  3. 3 La alcaldesa de Cúllar denuncia la difusión de imágenes vejatorias falsas generadas con IA: «Es vomitivo»
  4. 4

    Incautan más de 2.500 plantas de marihuana en varias viviendas del centro de Santa Fe
  5. 5 San Antón reabre con más espacio peatonal y nuevas jardineras
  6. 6 Spencer Tunick y Cervezas Alhambra desvelan la imagen final de «Retrato Alhambra 1925»
  7. 7 Así está el refugio Elorrieta tras su reforma
  8. 8

    IU y PP firman una moción de censura contra el PSOE en Pinos Puente
  9. 9 El Corte Inglés arrasa con la rebaja de su propio aceite de oliva virgen extra
  10. 10

    Los concejales del PSOE de Nevada quitarán a la alcaldesa del mismo partido «tras ocho meses de baja»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El entrenador del Rayo compara a Gumbau con un 'ex' de Guardiola en el Barça

El entrenador del Rayo compara a Gumbau con un &#039;ex&#039; de Guardiola en el Barça