El entrenador del Rayo compara a Gumbau con un 'ex' de Guardiola en el Barça

José Ignacio Cejudo Granada Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:13 Comenta Compartir

Gerard Gumbau, futbolista del Granada cedido en el Rayo Vallecano en Primera división por segunda temporada consecutiva, recibió la felicitación de su entrenador Iñigo Pérez ... por su partido contra el Valencia en Vallecas del pasado lunes al punto de compararle a un 'ex' del Barça de Pep Guardiola como Seydou Keita. «Veía todas sus ruedas de prensa y muchas veces le elogiaba aunque no jugara, y yo me preguntaba por qué; ahora lo entiendo. Gerard es nuestro Keita; un jugador de muchísimo nivel que ensambla al grupo humano», justificó.

Titular indiscutible en la Conference League, Gumbau se estrenó de inicio en Liga contra el Valencia y aportó una asistencia; como en la Copa del Rey, con el Yuncos, pero con un gol encima. «Tiene tanta bondad, generosidad, solidaridad y exceso de responsabilidad que a veces se bloquea y no se suelta como puede; le sucede a muchos. Necesita decir: soy bueno, lo demuestro en el campo y si fallo, no pasa nada. Esta vez vimos esa explosión de libertad y estoy muy feliz por su actuación», se rindió el técnico al centrocampista, que mantiene contrato con el Granada hasta 2027 tras firmar libre del Elche en 2023.

