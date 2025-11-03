Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El rojiblanco Luka Gagnidze lamenta la derrota del Granada en Pucela. LOF

Próximo partido

Los Cármenes celebra un duelo de dos 'gallos' en serios problemas

El Granada y el Zaragoza protagonizan un duelo por todo lo bajo debido a sus situaciones clasificatorias, anclados en los puestos de descenso

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:50

El Granada - Zaragoza del próximo domingo será un duelo por todo lo bajo. Los Cármenes celebra un partido entre dos 'gallos' en serios problemas desde ... que arrancó la temporada. Los maños, colistas con solo seis puntos, tampoco reaccionaron con el Deportivo de La Coruña y encauzan dos derrotas con su nuevo entrenador, Rubén Sellés.

