Los Cármenes celebra un duelo de dos 'gallos' en serios problemas

El Granada - Zaragoza del próximo domingo será un duelo por todo lo bajo. Los Cármenes celebra un partido entre dos 'gallos' en serios problemas desde ... que arrancó la temporada. Los maños, colistas con solo seis puntos, tampoco reaccionaron con el Deportivo de La Coruña y encauzan dos derrotas con su nuevo entrenador, Rubén Sellés.

Los rojiblancos dilapidaron en Zorrilla una opción fantástica de salir del vagón de cola. Venían de tres empates a cero consecutivos, pero el día que se acabó la abstinencia ante el gol de Jorge Pascual en Liga, sufrieron dos dianas del contrario. Los nazaríes entregaron el control del balón y no encontraron la fórmula para reaccionar ante el empuje blanquivioleta.

El Granada se ancla en la 19ª posición, con once puntos. Está a dos del Eibar, en zona segura. Cualquier resultado que no sea la victoria con el Zaragoza originará una crisis en medio de actual contexto ya de por sí raquítico. Son cuatro enfrentamientos sin ganar y el trauma pesa sobre los hombros de un conjunto que sigue sin producir lo suficiente en la vanguardia, aunque al menos Pascual se desquitara de la amargura de no marcar.