Los Cármenes acogerá el Granada femenino-Real Madrid a falta de oficialidad

A falta de oficialidad, el partido entre el Femenino y el Real Madrid del próximo mes de diciembre se disputará en el estadio de Los ... Cármenes. El encuentro perteneciente a la jornada 14 de Liga F coincide con la salida del Masculino a Gijón, lo que deja libre el estadio rojiblanco para poder acoger al cuadro de Irene Ferreras por segunda vez esta campaña.

La visita de las blancas tendrá lugar el sábado 13 a las 12.00 horas, según publicó la propia Liga F en sus redes sociales. Tras varios meses actuando en la Ciudad Deportiva, la plantilla del Femenino regresará a Los Cármenes después de caer derrotada ante el Badalona Women por 0-2 en la segunda jornada del campeonato, la primera como local.

Por delante, el reto de obtener un resultado positivo frente a uno de los 'gigantes' de la competición. El Real Madrid siempre ha vencido en el feudo nazarí cuando se ha medido al Femenino. El último precedente data del pasado mayo, cuando el Granada estuvo cerca de ganar al firmar la igualada Edna Imade en la última media hora del duelo después del tanto anotado por Weir en la primera mitad. Linda Caicedo sentenció el choque en los últimos minutos (1-2) para desgracia de las locales, una derrota con la que despidieron además sus opciones de pelear por un billete para la Champions.

El curso anterior tuvo lugar el primer enfrentamiento de la historia entre rojiblancas y merengues en Granada, que se saldó con una contundente victoria de las visitantes en la Ciudad Deportiva por un marcador de 2-5.