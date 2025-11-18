Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La rojiblanca Edna Imade chuta para marcar gol ante el Real Madrid el pasado curso en Los Cármenes. J. M. Baldomero

Los Cármenes acogerá el Granada femenino-Real Madrid a falta de oficialidad

El encuentro de la jornada 14 de Liga F se trasladará al estadio rojiblanco ante la salida del Masculino a Gijón ese fin de semana

Ángel Mengíbar

Granada

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:03

A falta de oficialidad, el partido entre el Femenino y el Real Madrid del próximo mes de diciembre se disputará en el estadio de Los ... Cármenes. El encuentro perteneciente a la jornada 14 de Liga F coincide con la salida del Masculino a Gijón, lo que deja libre el estadio rojiblanco para poder acoger al cuadro de Irene Ferreras por segunda vez esta campaña.

