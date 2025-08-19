Carlos Fernández, al Mirandés

ExrojiblancoCarlos Fernández, al Mirandés
La Real Sociedad vuelve a ceder al atacante sevillano a un conjunto de Segunda división tras su paso por el Cádiz
Martes, 19 de agosto 2025, 19:48
Carlos Fernández, exfutbolista del Granada CF, ya tiene destino. El Mirandés y la Real Sociedad llegaron a un acuerdo para la cesión del delantero sevillano, ... que repite préstamo en Segunda división tras su paso por el Cádiz la temporada pasada.
Aquejado por varias lesiones desde que se enroló en el conjunto donostiarra, el sevillano, destacado en su día como rojiblanco, intenta recuperar ahora su mejor versión. Esa que se vio en Los Cármenes, entonces cedido por el Sevilla, en la temporada 2019-2020, en la que el Granada se clasificó para la previa de la Europa League y disputo las semifinales de la Copa del Rey. Firmó trece goles.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.