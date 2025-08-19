Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Carlos Fernández se enfrenta a Miguel Rubio en el partido del curso pasado. L. V.

Exrojiblanco

Carlos Fernández, al Mirandés

La Real Sociedad vuelve a ceder al atacante sevillano a un conjunto de Segunda división tras su paso por el Cádiz

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Martes, 19 de agosto 2025, 19:48

Carlos Fernández, exfutbolista del Granada CF, ya tiene destino. El Mirandés y la Real Sociedad llegaron a un acuerdo para la cesión del delantero sevillano, ... que repite préstamo en Segunda división tras su paso por el Cádiz la temporada pasada.

