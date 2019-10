Granada CF Carlos Fernández: «El equipo ha creído hasta el final» /BALDO El delantero rojiblanco lamentó que en los primeros momentos «no pudimos evitar que ellos se sintieran a gusto» ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 5 octubre 2019, 20:39

Carlos Fernández señaló tras la derrota del Granada en casa del Real Madrid que «al final el partido se ha dado como se ha dado y no podemos hacer nada. Es cierto que el comienzo ha sido un poco extraño con la lesión de Montoro y con el gol que hemos encajado tan pronto. Es verdad que nos ha costado tener esa continuidad con balón e intentar que ellos no se sintieran a gusto, pero no pudimos evitarlo y cada vez ellos se encontraban mejor con el balón, salían fácil de nuestra presión y encontraban a un hombre libre para hacernos daño. No hemos estado todo lo cómodos que queríamos. Es cierto que en el descanso el equipo ha intentado ajustar esos pequeños matices que han hecho que la primera parte no fuera tan buena como queríamos pero bueno, el equipo ha tenido fe y ha creído hasta el final. Hemos estado cerca del empate pero en una contra han hecho el cuarto y han cerrado el marcador».

El delantero ha explicado que la lesión de Montoro condicionó al equipo porque «en el minuto 2 te ves con un cambio hecho ya, con un jugador que entra frío porque tiene que calentar rápido y, claro, eso te condiciona el plan de partido inicial. Lo cierto es que creo que Max ha hecho un gran esfuerzo, un gran trabajo y ojalá que Ángel esté bien y no sea nada porque para nosotros es un jugador importante».

A juicio de Carlos Fernández «hay que aprender del principio del partido, de que cuando no se ajusta la presión ante este tipo de rivales porque te crean superioridad, encuentran al hombre libre y te hacen sufrir... Y también hay que valorar lo que hemos hecho bien. Al final hay que quedarse con una balanza equilibrada de lo que se ha hecho mal y lo que se ha hecho bien para seguir hacia adelante y que todo eso nos sirva para mejorar».

Sobre las sensaciones que le ha dejado este partido, el delantero sevillano ha comentado que «me iría más contento si nos hubierámos llevado algún punto, pero las sensaciones en la segunda parte han sido bastante buenas y nosotros tenemos que quedarnos con eso y hacer autocrítica para mejorar. No creo que nos haya pesado el que algunos compañeros no hubieran pisado nunca este escenario. No creo que a ningún compañero le pese el jugar en el Santiago Bernabéu porque ya hemos jugado ante otros grandes equipos».

Por último, Fernández también tuvo palabras de agradecimiento hacia la afición y vio con buenos ojos que después de este encuentro haya un parón liguero por los compromisos internacionales: «Desde que llegué al Granada la afición me sorprendió para bien y que se sientan identificados con el equipo es importante. Quiero darles las gracias, decirles que nosotros también nos sentimos muy orgullosos de ellos y ahora el parón puede ayudar a que se recuperen algunos compañeros ya que esto es la Primera división, nosotros somos el Granada, sabemos lo que nos va a costar sumar cada punto e intentaremos que, tras el parón, podamos continuar en la misma línea».