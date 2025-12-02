«No suelen verse centrales tan altos y coordinados como Flores»

Los centrales altos crecen como espigas por los campos de fútbol más modestos, pero pocos como Juanjo Flores se veían por las categorías provinciales de ... Sevilla cuando Miguel Madroñal lo captó para el San Roque del Utrera. «Venía de jugar División de Honor Andaluza en su último año como cadete y ya empezaba como juvenil, así que empezó en el 'B' de Segunda Andaluza; a los seis partidos ya estaba con el 'A' en categoría nacional y en enero de 2024 se lo llevó el Granada», rememora desde el orgullo. Su antiguo pupilo de 18 años ya tiene enamorado a Pacheta y, tras debutar con el primer equipo precisamente en la Copa del Rey con el Roda, apunta a titular incluso este jueves en Tenerife tras renovar hasta 2028.

Juanjo Flores procede de Lora del Río, un pueblo de 18.000 habitantes a 60 kilómetros de Sevilla. «Es un chico muy cercano y risueño, tan cariñoso que todavía cruzamos mensajes todas las semanas», presume Madroñal. «Tiene una suerte increíble con la familia que le tocó y siempre trabajó tranquilo y sin prisa, sabiendo que su momento iba a llegar, y ya le ha llegado la oportunidad. Está muy ilusionado», refleja.

«No suelen verse centrales tan coordinados como él; más allá de dominar el juego aéreo, tenía una salida de balón tan perfecta que podía jugar por la izquierda siendo diestro e incluso de mediocentro. No tenía defectos; era contundente. Creo que me di cuenta antes que nadie del talento que tenía», abunda Madroñal acerca de sus primeras impresiones sobre Flores. «Tenía propuestas más interesantes que la del San Roque por entonces, pero ni se sintió superior a nadie cuando vino ni luego se fue abajo por ser el 'bebé' con los mayores. Se veía que iba a llegar al fútbol profesional», remarca.

Flores promocionó tras una grave lesión de rodilla de otro compañero y se hizo indiscutible. «Todavía le faltaba 'maldad' en el cuerpo a cuerpo pese a su altura y jugar en Ceuta contra rivales con barba ya le vino muy bien para progresar bastante», señala su exentrenador, que aún no ha olvidado «el brillo en sus ojos cuando le hicimos cantar como novatada, con lo bruto que era hablando».

«Le recomendé irse»

«Le recomendé irse al Granada; me parecía el camino idóneo», admite Madroñal. «El Sevilla y el Betis manejan sus canteras con más presupuesto y a veces complican casos como el suyo. Me recuerda al de Samu, a quien también conocí», comparte. El central, de hecho, pasó ya por la verdiblanca y por la del Nervión. Sus primeros meses de rojiblanco los pasó en una residencia del club, y ya comparte piso con otros compañeros.

El exentrenador de Flores en el San Roque está seguro de que llegará a Primera división. «Mejora a muchos otros que ya juegan ahí; tendría sitio hasta en el Sevilla, y eso que yo soy sevillista», bromea. «Sé que no me voy a equivocar porque consigue todo lo que se propone. Y me dice que Pacheta está deseando golear en algún partido de Segunda división para hacerle debutar ahí también», sostiene.