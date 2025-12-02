Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Flores controla un balón durante su debut en la Copa con el Roda. Granada CF - Pepe Villoslada

Canterano del Granada CF

«No suelen verse centrales tan altos y coordinados como Flores»

Miguel Madroñal, que dirigió al zaguero en el San Roque, lo elogia antes de que vuelva a tener minutos en la Copa del Rey

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:01

Los centrales altos crecen como espigas por los campos de fútbol más modestos, pero pocos como Juanjo Flores se veían por las categorías provinciales de ... Sevilla cuando Miguel Madroñal lo captó para el San Roque del Utrera. «Venía de jugar División de Honor Andaluza en su último año como cadete y ya empezaba como juvenil, así que empezó en el 'B' de Segunda Andaluza; a los seis partidos ya estaba con el 'A' en categoría nacional y en enero de 2024 se lo llevó el Granada», rememora desde el orgullo. Su antiguo pupilo de 18 años ya tiene enamorado a Pacheta y, tras debutar con el primer equipo precisamente en la Copa del Rey con el Roda, apunta a titular incluso este jueves en Tenerife tras renovar hasta 2028.

