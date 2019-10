Cantera En el Granada Juvenil el futuro se vive hoy David Santisteban, referencia goleadora del Granada, controla el balón ante la entrada de un rival malaguista. / Ramón L. Pérez Torrecilla y Mainz reconstruyen el puzzle rojiblanco con muchas piezas nuevas, pero la misma ambición | La punta de lanza de la cantera granadina es esta temporada el resultado de fichajes de alto nivel y jugadores ascendidos del 'B' de Liga Nacional FRAN RODRÍGUEZ Granada Sábado, 12 octubre 2019, 01:40

Hace no tanto, aunque en una etapa totalmente distinta del club, el Granada no lucía 'Eterna Lucha' como lema de identidad. Aquel, que habría firmado el propio Michêl 'Nostradamus', decía 'Una historia por contar, un futuro que brindar'. Profecía o no, Rubén Torrecilla debió pensar algo parecido cuando el pasado mes de junio acababa la temporada del mejor Granada Juvenil que han conocido los rojiblancos en su historia.

Obtenida la clasificación a la Copa del Rey, el reto no es hacer bucle de su ambición. La historia del equipo que dirige el técnico junto a su excompañero Diego Mainz es la del que empieza de cero, con un precedente exitoso, pero alejándose de aquel conjunto. En definitiva, buscando una identidad propia, trazando con pincel diferente los primeros esbozos de un cuadro distinto al que firmaran Arnau, Casti, Isma o Aranda. Una nueva historia que contar con un futuro seguramente igual de espléndido por el que brindar.

A empezar de cero ha ayudado una profunda reconstrucción basada en tres pilares. El conocimiento de Luis Fradua, el atractivo de la marca 'GCF' a la hora de captar talento y la confianza en aquellos jugadores ascendidos del Juvenil 'B' que milita en Liga Nacional. El resultado, una plantilla totalmente nueva, virgen de conceptos, un folio en blanco para Rubén Torrecilla y su equipo, envuelto en todo caso con la misma ilusión que llevó a los chicos rojiblancos a crecer sin límite.

Once han sido los fichajes en una plantilla que ha perdido prácticamente a todos sus jugadores, ahora en el filial de Segunda B, el Huétor Vega y otros destinos. Sólo continúan cinco jugadores, de los cuales la mayoría no tuvo demasiado protagonismo o alternaban la División de Honor con la Liga Nacional. La reconstrucción no se ha hecho, sin embargo, a ciegas, sino que se sustentó en el Juvenil 'B', del que promocionan nueve futbolistas.

Así las cosas, en portería se encuentra Guille Tarazona, llegado del Valencia para asumir la titularidad. Espera en el banco un canterano de pro, como Ángel Jiménez. La defensa está aclimatándose a la alta exigencia de la categoría, pues casi todos vienen del B. Es el caso de Martos o, por las bandas, Diego, Raúl o Román Rodríguez. Su desempeño está siendo bárbaro a pesar del salto. Para cerrar la parte central, el club puso sus ojos en jugadores como Chema Almansa (del Córdoba) o Carlos León, polivalente jugador de corte mixto firmado del 26 de Febrero. Continúa Raúl Torrente, fijo en la parte final de la pasada campaña, y porta el brazalete otro guerrero al que poco importa la posición donde aportar: Alejandro Rosales, que se ha asentado en el División de Honor tras alternar ambos juveniles.

En el centro del campo la libertad sigue siendo la bandera distintiva, tanto que resulta complicado trazar un sistema fijo o anclar a un jugador a un solo rol. Del 'B' subieron Chanes Cruz, Álex Domingo 'Neeskens' (hermano del que ahora juega en el Huétor Vega y el Recreativo Granada), Róber Cáceres y Sergio. El salto de calidad se buscó al incorporar a jugadores importantes en Liga Nacional y División de Honor como Álvaro Torrijos (del Valencia), Brayan Zaragoza (del Conejito de Málaga) o Álvaro 'Pipo' y Paquito (ambos del Córdoba). Posición crucial es la del enganche, interpretada por jugadores de talento trascendental como el propio Neeskens, Juanmi Díaz (firmado el pasado año del Antequera) y Bautista, perla en la cantera malaguista y fichado del CD San Félix.

La tarea de hacer goles es de todos, si bien se espera mucho del 'killer' rojiblanco David Santisteban, firmado del Kelme. Siete goles en seis jornadas dan la razón a su fichaje. También llegó ,del Antequera, Raúl Carrera, mientras que conocido es el joven Álex Casado, promocionado del B. El asiático Li Tenglong es la apuesta exótica, de momento inédita. La Copa no es objetivo, sino resultado del auténtico sueño: crecer y contar su propia historia.