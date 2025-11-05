Carlos Guirao se medirá con la selección española sub 19
El guardameta vuelve a ir citado por David Tenorio con la sub 18 para una novedosa concentración esta vez
Granada
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:50
Carlos Guirao se medirá con la selección española sub 19 durante una novedosa concentración de nuevo con la sub 18 de la mano del seleccionador ... granadino David Tenorio. El portero de la cantera del Granada, que viene compitiendo con el Juvenil A de División de Honor, se ejercitará en Marbella del lunes al miércoles de la semana que viene.
Las selecciones sub 18 y sub 19 trabajarán conjuntamente y el miércoles jugarán un partidillo que mezclará jugadores de ambos combinados. Además de Guirao, también acude citado con la sub 18 otro granadino como el centrocampista Pedro Rodríguez, que ya asoma en el Barcelona Atlètic de Segunda RFEF. Con los sub 19 estará Sergio Esteban, delantero malagueño del Atlético hijo del granadino Paco Esteban.
