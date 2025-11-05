Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Carlos Guirao avanza con un balón entre manos durante su última convocatoria con la sub 18. Granada CF
Canterano del Granada

Carlos Guirao se medirá con la selección española sub 19

El guardameta vuelve a ir citado por David Tenorio con la sub 18 para una novedosa concentración esta vez

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:50

Comenta

Carlos Guirao se medirá con la selección española sub 19 durante una novedosa concentración de nuevo con la sub 18 de la mano del seleccionador ... granadino David Tenorio. El portero de la cantera del Granada, que viene compitiendo con el Juvenil A de División de Honor, se ejercitará en Marbella del lunes al miércoles de la semana que viene.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  2. 2 El menor de Albuñol recibió tres puñaladas con un cuchillo en el instituto
  3. 3 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  4. 4

    «Nadie se lo podía creer, son niños buenos que nunca se meten en peleas»
  5. 5 El menor acuchillado en una clase y su agresor eran «amigos sin antecedentes de mala conducta»
  6. 6 Alcampo incluye un aceite de oliva virgen extra andaluz en su promoción con 50 euros de descuento
  7. 7 Un frente frío trae lluvia y tormentas a Granada en 24 horas: estos serán sus efectos
  8. 8

    Disparan con perdigones a un taxi de madrugada en la Chana
  9. 9 Estas son las mejores croquetas de Granada: «Son como las de mi abuela y mi madre»
  10. 10 Reaparece en televisión Osel Hita, el lama de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Carlos Guirao se medirá con la selección española sub 19

Carlos Guirao se medirá con la selección española sub 19