El Burgos - Granada, en lunes

Se disputará el 22 de septiembre a las 20.30 horas en El Plantío

R. L.

Granada

Domingo, 7 de septiembre 2025, 12:33

El Burgos – Granada, correspondiente a la jornada 6 de LaLiga Hypermotion, se disputará en lunes. Será el próximo 22 de septiembre a las 20.30 horas en El Plantío.

Este horario se ha hecho de rogar, pues solo se conocía cuándo se jugaba el siguiente encuentro de los rojiblancos, que será el domingo 14 a las 21 horas frente al Leganés en Los Cármenes.

