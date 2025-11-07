Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Luis Bueno, con el Granada. GCF

Recreativo Granada

Bueno: «Tenemos que dar un paso adelante en casa»

«Cuando un equipo gana a domicilio como nosotros, tiene que mirar alto», apunta el entrenador del Recreativo Granada en la previa del choque con el Torre del Mar

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:01

Comenta

«Estamos en el camino correcto, pero debemos dar un paso adelante cuando jugamos en casa para sumar de tres. Nuestro reto es el de ... ser regulares como locales. Cuando un equipo gana a domicilio como nosotros, tiene que mirar alto», apuntó Luis Bueno antes de medirse con el filial al Torre del Mar, al que catalogó como «un señor equipo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

