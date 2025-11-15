Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pascual celebra su gol. P. V. / GCF

Racing - Granada CF | La crónica

Una buena segunda mitad da un punto en El Sardinero

El Granada, que perdía por 2-0 al descanso tras una horrible primera parte, consigue equilibrar el marcador con los tantos de Jorge Pascual y Arnaiz, este de falta

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Sábado, 15 de noviembre 2025, 23:16

Una buena segunda mitad del Granada le dio un punto en el Sardinero. Perdían los rojiblancos por 2-0 al descanso tras una paupérrima primera ... parte, llena de desajustes y con falta de intensidad de los visitantes. Algo se accionó en el entreacto, coincidiendo con la entrada de José Arnaiz, que fue quien rubricó el empate con una falta directa con rebote afortunado. Antes, la conexión Faye - Pascual volvió a alumbrar un gol. Con el 2-2, en el tramo final hubo llegadas de todo tipo, muy claras las del Racing en las botas de Arana, pero Astralaga, dubitativo en muchas fases del juego, se encarnó en Courtois con dos paradas antológicas.

