Mohamed Bouldini, cabizbajo en el área durante su debut con el Granada. J. M. B.

La contracrónica

Bouldini hace lo que puede

El delantero cedido por el Deportivo debuta como titular y lucha desde el principio, pero sufre la falta de claridad y la desgracia que acompañan a su nuevo equipo, a falta de ver ahora si a Stoichkov lo posee el espíritu de Hristo en La Coruña

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:20

Tantas ganas tenía Pacheta de contar con un nuevo delantero en su plantilla que cogió a Mohamed Bouldini y lo puso a debutar como titular ... nada más llegar. Ya entrenó recién aterrizado en la ciudad y también fue a marchas forzadas su alineación de inicio incluso. El marroquí tenía ganas de estrenarse en Los Cármenes, de ahí que saliera como un Miura en San Fermín, con ánimo de rebañar balones hasta de las botas del portero Nikic para llevarse sus primeros aplausos. Otra cosa fue que luego el juego le facilitara la adaptación, aunque, al otro lado, tampoco al exrojiblanco Carlos Fernández le hacía falta demasiado alrededor para generar mucho. Lo suficiente, al menos, como para que también el Mirandés se pusiera por delante en el Zaidín sin que el empate de Pablo Sáenz impidiera que ganase.

