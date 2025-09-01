Bouldini hace lo que puede

Tantas ganas tenía Pacheta de contar con un nuevo delantero en su plantilla que cogió a Mohamed Bouldini y lo puso a debutar como titular ... nada más llegar. Ya entrenó recién aterrizado en la ciudad y también fue a marchas forzadas su alineación de inicio incluso. El marroquí tenía ganas de estrenarse en Los Cármenes, de ahí que saliera como un Miura en San Fermín, con ánimo de rebañar balones hasta de las botas del portero Nikic para llevarse sus primeros aplausos. Otra cosa fue que luego el juego le facilitara la adaptación, aunque, al otro lado, tampoco al exrojiblanco Carlos Fernández le hacía falta demasiado alrededor para generar mucho. Lo suficiente, al menos, como para que también el Mirandés se pusiera por delante en el Zaidín sin que el empate de Pablo Sáenz impidiera que ganase.

Bouldini hizo lo que se espera que haga: bajar lo que le manden, aguantarlo de espaldas a la portería contraria y tocar fácil para cualquiera de sus compañeros. Y cumplió, aunque lo que le echaran fuera una lavadora. No tardó en resignarse a jugar así, alejado de cualquier opción de gol y con más posibilidades de tocar la pelota si la robaba que si la esperaba, en buena parte porque no recibió ni un centro en condiciones desde ninguna de las dos bandas. También él sabe ya cómo se las apaña Souleymane Faye. El delantero cedido por el Deportivo de La Coruña sí exhibió musculatura al menos al tirar de una tacada a Juan Gutiérrez y a Barea, quedándose los dos rodando por el césped.

Pacheta juntó a Bouldini con Jorge Pascual, y la compañía de un punta que ejerciera de boya sentó bien al almeriense. El de la melena de león tiene clase suficiente como para pararse, mirar y hacer lo que toca, pero aún tiene que sacar las garras. Hacía prácticamente lo de los dos en uno Carlos Fernández, un regreso ofrecido y rechazado. El sevillano conserva toda su calidad pese a sus mermadas rodillas, y aprovechó el penalti de Pere Haro para reivindicarse aunque pidiera perdón sincero a la afición.

El triple cambio que siguió al gol del Mirandés no se llevó consigo a Bouldini sino todo lo contrario, ya que el delantero marroquí se quedó aún más solo arriba al sentarse Pascual. Fue entrar Sergio Rodelas al campo y poner el primer envío al área potable en todo el partido, sin que el marroquí pudiera rematarlo al haber sido quien descargara precisamente sin que ningún otro atacante estuviera lo suficientemente avispado. Tampoco Pedro Alemañ acertó con el que precedió al penalti sobre Sáenz luego corregido.

Todo parecía salirle mal al Granada otra vez, pese al espejismo del gol anulado al Mirandés antes del descanso, pero de repente Faye sacó su primer centro en condiciones, Alemañ lo peinó y Sáenz mandó la bola a guardar. El partido empezaba de nuevo pese a la inferioridad numérica y Rodelas seguía buscando con desesperación a Bouldini en el área, aunque la carga sobre los gemelos le impidiera moverse mucho ya. El acoso al portero Juanpa en un saque por su impetuosidad le costó una tarjeta amarilla mientras pedía el cambio a Pacheta ya.

Faye, a su manera y con el duelo loco ya, fue quien más cerca estuvo de encontrar a Bouldini prácticamente bajo el larguero con un defensa del Mirandés a punto de meter el balón en su propia portería incluso. El senegalés era absolutamente impredecible, al punto de estorbar al delantero luego para un cabezazo en un saque de esquina. Ya sin él sobre el campo se produjo el gol de Petit. Ahora, una vez comprobado que tampoco con Bouldini cambia la suerte del Granada, queda por ver si a Stoichkov lo posee el espíritu de Hristo con el Deportivo.